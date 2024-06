18 bizarre Tiere, die du wahrscheinlich noch nicht kennst – die es aber wirklich gibt!

Da denkst du, du hast schon alles gesehen und dann kommen diese 18 verrückten Tiere daher.

Das Wasserreh

Statt einem Geweih wachsen dem ostasiatischen Wasserreh-Männchen vampirartige Fangzähne, um die Weibchen zu beeindrucken.

Der Gürtelmull

Dieser herzige Zeitgenosse gehört zur kleinsten Gürteltier-Art der Welt und wird gerade mal 5-9 Zentimeter lang. Über ihn ist nur sehr wenig bekannt, weil man ihn nur selten zu Gesicht bekommt (er lebt hauptsächlich unter der Erde).

Seefledermaus

Diese eckigen Fische bewegen sich mit ihren Arm-Flossen am Boden entlang.

Seeschwalbe

Die blaue Ozeanschnecke oder Seeschwalbe ist einiges schöner anzusehen. Trotzdem sollte man sie nicht anfassen, denn sie ernährt sich von Quallen, deren Gift sie speichert und danach selbst gegen Feinde einsetzen kann.

Dikdik

Diese übertrieben süsse Zwergantilope lebt in den Trockensteppen und Halbwüsten Afrikas. Dikdiks müssen kein Wasser trinken, weil sie genug Flüssigkeit über Blättertau und Früchte aufnehmen.

Grosse Wabenkröte

Nein diese Kröte wurde nicht platt gefahren, die sieht so aus. Sie gebärt ihre Jungen aus Waben in ihrem Rücken. Ja, richtig gelesen. Die Eier sind in ihrem Rücken.

Da schlüpfen die Kleinen: gif: imgur

Nasenaffe

Dieser Primat ist nicht nur mit einem grossen Riechorgan bestückt, er ist auch ein erstklassiger Schwimmer.

Pacu

Dieser Fisch ist mit dem Piranha verwandt, hat aber menschliche Zähne und einen starken Biss. Menschen sind zum Glück aber nicht seine Hauptbeute, obwohl es gemäss National Geographic einige Zwischenfälle gab.

Clown-Fangschreckenkrebs

Diese farbenfrohe Kreatur hat ein paar unheimliche Features. Zum Beispiel kann sie ihre Facettenaugen unabhängig voneinander bewegen, wodurch sie die Welt in 6 verschiedenen Perspektiven sieht. Ausserdem hat sie einen eingebauten Rammbock, den sie auf 82 Kilometer pro Stunde beschleunigen kann und mit dem sie zum Beispiel Muschelschalen knacken kann.

Schmuckbaumnatter

Sieht nicht so speziell aus, denkst du? Was, wenn ich dir sage, dass sie auch als «fliegende Schlange» bekannt ist? Sie spreizt dabei ihre Rippen so auseinander, dass ihre Unterseite eine Tragfläche formt.

Kakapo

Der einzige flugunfähige Papagei der Welt lebt in Neuseeland und ist extrem bedroht. Sie sind extrem neugierig, was vielleicht zu diesem Umstand beigetragen hat.

Ein fröhlicher Kakapo. gif: imgur

Greta Morgane

Die Flügel des Schmetterlings aus Mittelamerika sind fast durchsichtig. Sein Lebensraum reicht von Mexiko bis Texas.

Greifstachler

Diese Baum-Stachelschweine sind nicht nur gut im Klettern, sie machen auch sehr lustige Geräusche (siehe Video).

Ameisenwespen

Es gibt über 3000 Arten dieser knuffigen, flugunfähigen Wespen. Ihre Stiche tun höllisch weh, weshalb sie in Texas auch als «cow killer» bekannt sind (auch wenn sie nicht wirklich Kühe töten).

Saiga

Ihr wollt eine eurasische Antilope mit Rüssel sehen? Hier bitteschön:

Barbirusa

Auch Hirscheber genannt wegen ihrer zwei Hauer, die nicht aus dem Mund wachsen, sondern direkt aus dem Kopf. Gemäss scienceblogs.com wachsen diese manchmal in einem Bogen wieder in den Kopf der Schweine hinein, wo er das Tier schlussendlich sogar töten kann.

Helm-Kasuar

Ein lebender Dinosaurier aus Papua Neuguinea und Australien und obendrein mit aggressiver Attitüde. Es sind schon Menschen gestorben, weil sie sich mit dem Vogel angelegt haben.

Wenn er auf euch zu rennt, nicht wegrennen, das macht sie nur noch wütender. Wenn möglich etwas zwischen dich und den Vogel halten. Meist verliert er das Interesse, wenn du nicht reagierst.

Das passiert, wenn du ihn provozierst: Karate Kasuar. bild: imgur

Mimik-Oktopus

Dieser Gestaltwandler imitiert eine Vielzahl anderer Meeresbewohner, um sich vor Angreifern zu schützen. Zu seinem Repertoire gehören unter anderem Wasserschlangen, Flundern, aber auch der Feuerfisch oder Seeanemonen.

