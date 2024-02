Die Forscher hoffen, dass die Vielfalt des Gebiets dazu beitragen wird, es komplett als Meeresschutzgebiet auszuweisen. Das soll helfen, das einzigartige Ökosystem zu erhalten. «Stellt euch vor, dass dies der einzige Ort auf der Welt ist, an dem solche Arten vorkommen», sagte Jyotika Virmani, Geschäftsführerin des Schmidt-Ocean-Instituts gegenüber Business Insider . «Dann würdet ihr das auch schützen wollen.»

Ein Schwamm in Zylinder-Form.

Sieht faszinierend aus: Diese spiralförmige Koralle fanden die Forscher in einer Tiefe von 1419 Metern.

Doch der grössere Bereich der beiden untersuchten Bergrücken befindet sich in internationalen Gewässern und ist damit potenziell durch Fischerei und Tiefseebergbau gefährdet. Grundschleppnetze zum Beispiel mähen komplette Riffe ab, die sich in der kalten Tiefsee nur über Jahre oder Jahrzehnte hinweg regenerieren können.

Eine ähnliche, zuvor unbekannte Art in 1392 Metern Tiefe.

Eine neu entdeckte Langusten-Art versteckt sich in einer Tiefe von 669 Metern in einer Koralle.

Die Forscher zeigten sich begeistert. «Die Expedition hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Man geht immer davon aus, dass man in diesen abgelegenen und wenig erforschten Gebieten neue Arten findet, aber die Menge, die wir gefunden haben, ist überwältigend», sagte Expeditionsleiter Javier Sellanes von der Universidad Católica del Norte. «Diese blühenden und gesunden Ökosysteme zeigen, dass zumindest die Meeresparks Nazca-Desventuradas und Juan Fernández empfindliche marine Lebensräume effektiv schützen.»

Ausgestattet mit einer 4K-Kamera erkundete ein ferngesteuertes Fahrzeug den Meeresboden in einer Tiefe von fast fünf Kilometern unter der Wasseroberfläche. Neben der Aufnahme von Videos und Bildern sammelte der Roboter auch Proben. Zu den wissenschaftlich noch nicht beschriebenen Spezies der Expedition gehören unter anderem Tiefseekorallen, Glasschwämme, Seeigel und verschiedene Krebstiere.

Untersucht wurden zwei Unterwasser-Gebirgsketten aus mindestens 200 Bergen über 2900 Kilometer hinweg – der Nazca- und der Salas-y-Gómez-Rücken. Besonders die Berge, die teils mehr als 3500 Meter vom Meeresboden aufragen, erwiesen sich als überraschend artenreich. In den Weiten der Tiefsee bilden solche Erhebungen Oasen für das Leben, weil sich hier Wassermassen verschiedener Meerestiefen vermischen und Nährstoffe aufsteigen. Zudem bilden die Berge mit ihren felsigen Hängen einen guten Untergrund für Kaltwasserriffe aus Korallen und Schwämmen.

Licht in dieses Dunkel bringen nun aber Forscher des Schmidt-Ocean-Instituts in Kalifornien . Während mehrerer Tauchfahrten vor der chilenischen Pazifikküste kartierte das Team im Januar und Februar 2024 mehr als 50'000 Quadratkilometer Tiefsee und entdeckte dabei über 100 bislang unbekannte Tierarten.

Unsere Meere bedecken 71 Prozent der Erdoberfläche. Von den etwa 300 Millionen Quadratkilometern Meeresboden – ungefähr zehnmal die Fläche von Afrika – sind bislang gerade mal fünf Prozent erforscht. Denn ab einer Wassertiefe von 200 Metern ist es so dunkel und kalt, und der Druck ist so hoch, dass die Tiefsee lange als ähnlich lebensfeindlich galt wie das Weltall.

Eine leuchtend rote Meereskröte beobachtet in einer Tiefe von 1389 Metern die Kamera der Forscher.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Vomgibt es (noch) keine aktuellen Bilder. Dies ist ein Präparat im Nationalmuseum in Taipeh. Seit 1983 war kein Exemplar der Katze mehr gesichtet worden – jetzt soll es zwei Sichtungen gegeben haben.

«Werden siegen» – 6 Ukrainerinnen und Ukrainer erzählen von ihrem Leben in Charkiw

Palästinensischer Regierungschef tritt zurück ++ US-Soldat zündet sich an

Achtung, Achtsamkeit! Wie wir bereits Kinder in die Esoterikfalle locken

Altpapier-Bündeli und Lernfahrausweis – das hat mich in der Schweiz überrascht

Mai Thi Nguyen-Kim: Journalistin irritierte mit Ankündigung – nun klärt sie auf

Die Wissenschaftsjournalisten Mai Thi Nguyen-Kim überraschte das Publikum mit der Andeutung, sie könne in die Politik gehen. Nun folgt die Auflösung.

Die Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim hat ihr Video-Statement mit der Andeutung eines politischen Engagements als Experiment gegen Populismus aufgelöst. In einem Youtube-Video hatte Nguyen-Kim (36) vor ein paar Tagen den Eindruck erweckt, sie könnte politisch aktiv werden. Nun sagte sie in der neuen Ausgabe ihrer ZDFneo-Show: «Ich gehe nicht in die Politik.» Für die kalkulierte Ambivalenz ihrer Worte wolle sie sich aufrichtig entschuldigen.