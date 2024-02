Tiefsee-Entdeckung: Forscher finden unbekannte Oktopus-Arten

Was sind Hydrothermalquellen?

Hydrothermalquellen sind unterseeische Quellen, bei denen Wasser durch die Erdkruste dringt, mit heissem Gestein oder Magma in Kontakt kommt und dann an die Oberfläche steigt. Diese Quellen spielen eine wichtige Rolle bei der Bildung von mineralreichen Ablagerungen und beherbergen ein einzigartiges Ökosystem.



Die Expedition wurde vom Schmidt Ocean Institute finanziert und von Dr. Beth Orcutt vom Bigelow Laboratory for Ocean Sciences und Jorge Cortés von der Universität von Costa Rica geleitet.​