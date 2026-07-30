Aktivisten auf dem Bundesplatz in Bern am 11. Mai, dem Schweizer Overshoot Day. Bild: keystone

Heute ist Earth Overshoot Day – kein Grund zu feiern

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Der Earth Overshoot Day oder Erdüberlastungstag markiert den Tag im Jahr, an dem die Menschheit bereits mehr natürliche Ressourcen verbraucht hat, als die Erde in einem Jahr produziert. Ab heute bis zum Ende des Jahres lebt die Menschheit also auf Pump.

Am Erdüberlastungstag, dieses Jahr der 30. Juli, ist der ökologische Fussabdruck der gesamten Menschheit grösser als die Biokapazität unserer Erde. Das bedeutet, dass die verbrauchten natürlichen Ressourcen, wie Holz, Fisch oder der Ausstoss von klimaschädlichen Gasen, nicht mehr durch den Planeten ersetzt oder gebunden werden können.

In den einzelnen Ländern ist der Verbrauch von Ressourcen sehr unterschiedlich. So fällt auch der nationale Erdüberlastungstag auf unterschiedliche Tage. Während Katar bereits ab dem 4. Februar die Kapazitäten überschreitet, ist dies in Honduras erst am 27. November der Fall. Würde der Rest der Welt so viel verbrauchen wie Schweizerinnen und Schweizer, würde die Menschheit seit dem 7. Mai über ihren Verhältnissen leben.

Jahrzehntelang nahm die Erdüberlastung mit jedem Jahr zu. Seit 2018 stagniere der Wert, schreibt die Tagesschau. Die letzten beiden Earth Overshoot Days waren am 1. August 2024 und am 24. Juli 2025. (nil)