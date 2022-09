Für die Archäologin Jale Inan verzichtet Google heute auf seinen Geburtstags-Doodle

Auf dem Google Doodle vom 27. September ist die türkische Archäologin Jale Inan zu sehen. Hier erfährst du, wieso.

Eigentlich hätte Google heute ein Doodle anlässlich seines eigenen Geburtstags gezeigt – das war zumindest während der letzten 20 Jahre der Fall. Die Suchmaschine überraschte heute aber mit einem Doodle zu Ehren der türkischen Archäologin Jale Inan.

Das Google Doodle von heute zeigt Jale Inan screenshot: google

Jale Inan war die erste weibliche Archäologin der Türkei und bekannt dafür, dass sie beispielsweise die Statue «Farnese Hercules» vervollständigt hat. Genau heute vor elf Jahren wurde der verloren geglaubte Teil der Statue aus dem «Museum of Fine Arts» in Boston zurück ins «Antalya Archeology Museum» gebracht. Deshalb ist sie auf dem heutigen Doodle auch abgebildet, wie sie das kleine «g» aus «Google» zusammensetzt.

Ihr Leben

Mit der Archäologie kam die Türkin bereits sehr früh in Kontakt, da ihr Vater für die Altertümer des Bezirks Izmir in ihrer Heimatstadt Istanbul verantwortlich war. Als ihr Interesse für das Gebiet entfacht wurde, beschloss sie, mit ihrem Stipendium in Deutschland klassische Archäologie zu studieren – in der Türkei gab es zu dieser Zeit noch keinen Studiengang dafür.

Die 1914 geborene Pionierin reiste nach Abschluss ihres Studiums zurück in die Türkei und wurde Assistenz am Lehrstuhl für alte Geschichte und Numismatik an der Universität Istanbul. 1947 – 4 Jahre nachdem sie in ihre Heimat zurückkehrte – wurde sie Assistentin am ersten türkischen Lehrstuhl für klassische Archäologie. Nochmals 28 Jahre später übernahm sie dessen Leitung.

(anb)