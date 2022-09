EU-Gericht senkt Milliardenstrafe für Google leicht

Nintendo verrät Name und Termin des neuen «Zelda»-Spiels

Die lang erwartete Fortsetzung zu «Zelda: Breath of the Wild» hat endlich einen Erscheinungstermin: Das Se­quel hört auf den klingenden Namen «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» und erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch, also gut sechs Jahre nach «Breath of the Wild». Dies teilte Nintendo am Dienstagabend mit.