On-Laufschuh fällt im Test durch – diese Modelle überzeugen mehr

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Der Markt für Sportschuhe ist riesig, doch es gibt grosse Unterschiede bei der Qualität. «Kassensturz» hat zusammen mit der RTS-Konsumsendung «A Bon Entendeur» sieben Laufschuhe für Frauen im französische Labor CTC testen lassen.

Untersucht wurden unter anderem die Dämpfung, die Abriebfestigkeit der Sohle und die Qualität der Verleimung. Die grössten Unterschiede zeigten sich bei der Dämpfung und der Verarbeitung.

Immer mehr Menschen gehen joggen oder schliessen sich einem Runningclub an. Entsprechend gefragt sind gute Laufschuhe. Bild: KEYSTONE

Die getesteten Schuhe kosten zwischen 150 und 200 Franken. Eines der teuersten Modelle, der On Cloudsurfer Next für rund 200 Franken, schneidet bei der Abriebfestigkeit und der Verleimung zwar sehr gut ab. Schwach ist jedoch seine Dämpfung – und das schon im Neuzustand. Nach der künstlichen Alterung liegt sie sogar unter den Empfehlungen des Labors CTC für Laufschuhe.

Deutlich besser schneidet dagegen das zweite teure Modell ab: Der Brooks Adrenaline GTS 25 für rund 200 Franken erreicht 80 von 100 Punkten und die Note «gut». Allerdings schwächelt auch dieses Modell bei der Dämpfung. Die beste Dämpfung im Test bietet der Nike Vomero. Mit 78 von 100 Punkten erhält auch er die Note «gut».

Der Testsieger

Am meisten überzeugte der Adidas Supernova Rise 3 für 159.90 Franken. Mit 91 von 100 Punkten gewinnt er den Test und ist das einzige Modell mit der Bewertung «sehr gut». Er überzeugt mit guter Dämpfung, sehr guter Verarbeitung und der besten Sohlenqualität in Bezug auf den Verschleiss. «Der Abrieb ist rund dreimal geringer als bei den schlechtesten Schuhen», sagt Testleiterin Léa Paret von CTC gegenüber der Sendung. Die gesamte Auswertung findest du hier.