sonnig10°
DE | FR
burger
Wissen
Schweiz

Hitzesommer 2026 hat die Schweiz 2,1 Milliarden Franken gekostet

Bauarbeiter arbeiten bei grosser Hitze an der Sonne auf einer Baustelle an der Badenerstrasse, fotografiert am Mittwochnachmittag, 25. Juni 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Wer in der Hitze chrampft, ist weniger leistungsfähig.Bild: keystone
Extremwetter

Hitzesommer hat die Schweiz 2,1 Milliarden Franken gekostet

Die Hitze macht nicht nur den Menschen, sondern auch der Wirtschaft zu schaffen. Der Städteverband fordert mehr Mittel für den Hitzeschutz.
20.09.2026, 08:53

Wer in der Hitze malochen muss, arbeitet weniger effektiv, ermüdet schneller, schläft schlechter. Das ist nicht nur auf individueller Ebene verheerend – es hat auch drastische wirtschaftliche Folgen.

So hat die Schweiz während des Hitzesommers zwei026 über 2 Milliarden Franken verloren. Das rechnet eine Studie des Städteverbands vor, aus der die «NZZ am Sonntag» zitiert.

«Die Menschen konnten schlicht weniger gut arbeiten, mit klaren Folgen für die Wirtschaftsleistung», sagt Hanspeter Hilfiker, der Präsident des Städteverbands.

Kleine Städte besonders betroffen

Die Studie des Städteverbands berechnete, wie stark die Temperaturen in den Sommermonaten Juni, Juli und August einen Einfluss auf die Arbeitsleistung der Bevölkerung hatten. Grundlage ist eine ETH-Analyse aus dem Jahr 2022. Sie bezifferte den Verlust noch auf knapp 700 Millionen Franken – nun sind es dreimal so viel.

Besonders betroffen sind gemäss Städteverband kleinere Städte und die Agglomeration. Hilfiker argumentiert, dass in den grossen Städten Bürogebäude besser gekühlt seien. Der Städteverband fordert deshalb auch mehr für den Hitzeschutz; dieser sei auf Ebene Bund unterfinanziert.

«Die Resultate sind ein Aufruf, jetzt zu handeln und in den Hitzeschutz zu investieren», sagt Hilfiker gegenüber der «NZZ am Sonntag».

(her)

Tausende fordern in Genf und Lausanne griffige Klima-Massnahmen
Tausende fordern in Genf und Lausanne griffige Klima-Massnahmen
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Bilder, die immerhin ein bisschen gegen die Hitze helfen ❄️
    1 / 23
    Bilder, die immerhin ein bisschen gegen die Hitze helfen ❄️
    quelle: shutterstock
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Braune Wiesen, trockene Seen – so macht die Hitze der Natur zu schaffen
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    3 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    3
    Zwei Minuten? Fehlanzeige! So schlampig putzt die Schweiz die Zähne
    Handzahnbürste, dreissig Sekunden, fertig: So sieht Zähneputzen für viele Schweizerinnen und Schweizer aus. Eine neue Studie zeigt, wer wirklich schlampt – und warum ausgerechnet die Gen Z am schlechtesten abschneidet.
    Zwei Minuten, zweimal täglich – das predigt jede Zahnärztin und jeder Zahnarzt seit der Primarschule. Trotzdem hält sich ein grosser Teil der Schweiz nicht daran, wie eine neue Studie im Auftrag von Oral-B zeigt. Und ausgerechnet die Generation, die sonst jeden Lebensbereich optimiert, patzt am meisten.
    Zur Story