Neue Studie: Darum reagierten gewisse Personen besonders stark auf die Covid-Impfung

Warum reagieren manche Menschen stärker auf eine mRNA-Impfung gegen Covid-19 als andere? Forschende aus Genf haben dafür einen möglichen Grund gefunden: Entscheidend ist, wie aktiv das Immunsystem schon vor der Impfung ist.

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Die Stärke der vorübergehenden Symptome wie Fieber oder Kopfschmerzen hängt demnach von der Aktivität der sogenannten Interferone ab, wie ein Team des Zentrums für Vakzinologie der Universität Genf (Unige) und der Genfer Universitätsspitäler (HUG) am Donnerstag mitteilte. Diese Moleküle sind Teil der angeborenen antiviralen Abwehr des Körpers.

Die Covid-Impfung sorgte bei einigen Personen für Fieber oder Kopfschmerzen. Bild: keystone

Für die Studie beobachteten die Forschenden die Immunsysteme von 51 gesunden Personen, die zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs gegen Covid-19 erhielten.

Die in der Fachzeitschrift «Science Translational Medicine» veröffentlichten Resultate zeigen: Menschen, deren Immunsystem bereits vor der Impfung besonders stark auf Interferone reagierte, hatten nach der Impfung häufiger und stärkere vorübergehende Beschwerden. Interferone sind Botenstoffe des Immunsystems. Sie werden unter anderem bei Virusinfektionen gebildet und helfen dem Körper, seine Abwehr zu aktivieren.

Weshalb die Interferon-Reaktion bei manchen Menschen stärker ist als bei anderen, ist noch nicht bekannt. Möglicherweise spielen genetische Faktoren, das Mikrobiom oder frühere Entzündungen eine Rolle.

Die Stärke der Nebenwirkungen sei dabei kein Indikator für die Wirksamkeit eines Impfstoffs, wie Studienleiter Arnaud Didierlaurent betonte. «Eine schwache Reaktion oder gar das Ausbleiben von Symptomen nach der Impfung bedeutet keinesfalls, dass der Impfstoff unwirksam ist», so Didierlaurent.

Die Ergebnisse könnten laut der Universität Genf langfristig helfen, Impfstoffe zu entwickeln, die bei gleicher Wirksamkeit besser verträglich sind. Die Forschenden wollen nun untersuchen, ob die beobachteten Mechanismen auch bei anderen Impfstoffen eine Rolle spielen. (dab/sda)