Hälfte der heute Fünfjährigen werden beispiellosen Hitzewellen ausgesetzt sein

Die Erderwärmung könnte künftig wesentlich mehr Menschen belasten. Ein Forscherteam präsentiert dazu neue Daten. Auch Forschende aus der Schweiz waren an der Studie beteiligt.

Wer 2020 geboren wurde, wird mit grösserer Wahrscheinlichkeit extreme Hitzewellen erleben als ältere Menschen. Selbst wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau gehalten werden könnte, werden etwa 52 Prozent der heute rund Fünfjährigen in ihrem Leben in beispielloser Weise Hitzewellen ausgesetzt sein. Bei Menschen des Jahrgangs 1960 beträgt der Anteil nur 16 Prozent. Das berichtet ein Team um Luke Grant von der Vrije Universiteit in Brüssel im Fachjournal «Nature».

Im Zuge des Klimawandels kommt es demnach messbar zu mehr und heftigeren Extremwetterereignissen. «Einflüsse des Menschen wurden bei Hitzewellen, Flussüberschwemmungen, Dürren, Ernteausfällen sowie bestimmten Aspekten von Waldbränden und tropischen Wirbelstürmen festgestellt», schreibt das Team. Bisher sei jedoch kaum untersucht, wie stark einzelne Menschen von solchen Ereignissen betroffen sein werden. Die Forscher verwendeten unter anderem Klimamodelle und demografische Daten, um die Anzahl der Menschen zu prognostizieren, die im Laufe ihres Lebens einer beispiellosen Belastung durch Extremereignisse ausgesetzt sind.

Drei Szenarien

Grant und Kollegen betrachteten drei Szenarien, bei denen die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Erde im Jahr 2100 um 1,5 Grad, 2,5 Grad und 3,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit erhöht ist. Sie modellierten, was die verschiedenen Szenarien für die Menschen unterschiedlicher Jahrgänge bedeuten.

Weltweit betrachtet werden von den Menschen, die 2020 zur Welt gekommen sind, im 1,5-Grad-Szenario 52 Prozent (etwa 62 Millionen) in ihrem Leben einer beispiellosen Belastung durch Hitzewellen ausgesetzt sein. In der Schweiz werden bei einer Klimaerwärmung von 1,5 Grad 37 Prozent der im Jahr 2020 Geborenen einer noch nie dagewesenen Belastung durch Hitzewellen ausgesetzt sein, wie es hiess. Unter den in der Schweiz lebenden Menschen mit Jahrgang 1960 wären es nur 8 Prozent.

Beim 3,5-Grad-Szenario wären weltweit sogar 92 Prozent der Menschen betroffen (111 Millionen). 29 Prozent erlebten dann eine beispiellose Belastung durch Ernteausfälle und 14 Prozent durch Flussüberschwemmungen.

Werden alle Zusagen zur Bekämpfung der Erderwärmung eingehalten, die Staaten im Zuge der Klimakonferenzen gemacht haben, wird sich die Erde nach Forscherangaben bis 2100 um 2,7 Grad erwärmen. Wenn stattdessen weitere Einsparungen bei Treibhausgasen die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Jahr 2100 drücken würden, würde 613 Millionen Menschen, die zwischen 2003 und 2020 geboren wurden, eine beispiellose Belastung durch Hitzewelle erspart.

Im Hinblick auf Ernteausfälle wären es 98 Millionen, bei Flussüberschwemmungen 64 Millionen, bei tropischen Wirbelstürmen 76 Millionen, bei Dürren 26 Millionen und bei Waldbränden 17 Millionen. «Unsere Ergebnisse mahnen eine umfassende und nachhaltige Reduzierung der Treibhausgasemissionen an, um die Belastung der heutigen jungen Generationen durch den Klimawandel zu verringern», schreiben die Studienautoren.

Binnenmigration nicht berücksichtigt

Als beispiellose Belastung durch Extremereignisse definiert das Team eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 1 zu 10'000, dass ein Mensch im Leben dieselbe Belastung durch die jeweiligen Extremereignisse in einer Welt ohne Klimawandel erleben würde. Die Autoren weisen auch auf gewisse Einschränkungen der Studie hin – etwa darauf, dass Faktoren wie Binnenmigration nicht berücksichtigt wurden.

Das Team um Grant fand auch Unterschiede zwischen Menschen in ärmeren und wohlhabenderen Staaten. Diesen Aspekt betonen Rosanna Gualdi und Raya Muttarak von der Università di Bologna (Italien) in einem Kommentar, ebenfalls in «Nature», besonders: «Bei einem Szenario mit einer Erwärmung von 2,7 Grad und der aktuellen Politik sind Menschen der sozioökonomisch am stärksten gefährdeten Gruppe – diejenigen mit hohem Armutsniveau und niedrigem Bruttoinlandsprodukt – Hitzewellen durchweg stärker ausgesetzt als andere Gruppen.»

Aus der Schweiz an der Studie beteiligt waren Lukas Gudmundsson, Erich Fischer und Sonia Seneviratne von der ETH Zürich. (sda/dpa)