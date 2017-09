Deutsches Kleinflugzeug stürzt in Glarus ab – zwei Tote 

Absturz am Schreckhorn: PC-7-Pilot tot aufgefunden

Ein PC-7-Flugzeug der Schweizer Armee ist am Dienstagmorgen verschwunden. Das Flugzeug war in Payerne gestartet und kam nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt in Locarno an, wie die Armee mitteilte. Am Nachmittag wurde das Wrack im Gebiet es Schreckhorns gefunden. Zunächst konnte der Rettungstrupp wegen des Wetters nicht zur Maschine vordringen.

Erst am späten Abend vermeldete die Armee, der Militärpilot sei an der Absturzstelle am Schreckhorn gefunden und identifiziert worden. Seine Angehörigen …