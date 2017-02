Bild: KEYSTONE

Das Schweizer Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps

Prämien: Wachsen die Gesundheitskosten weiter wie bisher, und wird nichts getan, droht in 13 Jahren das Aus.

tommaso manzin / Aargauer Zeitung

Dass die Krankenkassenprämien unaufhaltsam steigen, ist fast schon eine Volksweisheit. Und jeden Herbst, wenn der Aufschlag für das nächste Jahr bekannt gegeben wird, geht ein Aufschrei durchs Land. Dann ist wieder Ruhe.

Dass es so nicht weitergehen kann, zeigt das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY Schweiz in einer aktuellen Studie. Denn sonst werde das System kollabieren, schon 2030.

Führt man die aktuellen Rahmenbedingungen weiter, steigen die monatlichen Grundversicherungsprämien pro Person von derzeit durchschnittlich 396 auf 826 Franken im Jahr 2030. Zwischen 1996 und 2014 seien die Prämien durchschnittlich um 4,71 Prozent gestiegen, erklärt EY auf Anfrage. Die Studie basiert auf der Annahme, dass dies weiter der Fall ist.

Während 2014 Prämien im Durchschnitt 6 Prozent des Einkommens beanspruchten, würden die Prämien 2030 über 11 Prozent des Einkommens ausmachen. Das reduzierte die Kaufkraft der privaten Haushalte massiv, schreibt EY. Ein Grossteil könnte die Prämien der obligatorischen Krankenversicherung nicht mehr tragen, nur noch wenige Menschen könnten sich Zusatzversicherungen leisten.

«Ohne einschneidende Gegenmassnahmen ist ein finanzieller Kollaps der Grundversicherung mittelfristig nicht ausgeschlossen», sagt Yamin Gröninger, Leiterin Insurance Business Development bei EY Schweiz und Mitautorin der Studie. Es drohten weitere staatliche Interventionen bis hin zu einem erneuten Aufflammen der Debatte um die Einheitskasse.

Gesundheitskosten nonstop

Der Haupttreiber hinter dieser Entwicklung ist schnell gefunden: Bis 2030 werden die Gesundheitskosten voraussichtlich um 60 Prozent auf 116 Milliarden Franken steigen, schätzt EY Schweiz. Sie haben sich in der Schweiz in 25 Jahren mehr als verdoppelt. Während die Wirtschaftsleistung des Landes seit 1990 um rund 90 Prozent gestiegen ist, zogen die Gesundheitskosten um 165 Prozent an.

Die Schweizer Bevölkerung wuchs im gleichen Zeitraum gar nur um 23 Prozent. Für das überproportionale Wachstum der Gesundheitskosten verantwortlich sind für EY Fehlanreize, Ineffizienzen sowie externe Faktoren wie der medizinische Fortschritt, die Zunahme chronischer Erkrankungen und die Überalterung der Gesellschaft. Eine Trendwende sei nicht in Sicht.

Und was ist mit den neuen Technologien? Bisher ist durch neue Technologien so ziemlich alles billiger geworden – nur nicht die Krankenkassenprämien. Dabei hätte die Digitalisierung ein gewaltiges Effizienzsteigerungspotenzial. Telemedizin, die Arztbesuche weniger oft nötig macht, wäre nur ein Beispiel. EY schätzt die «Luft», die noch in den Kosten der Krankenkassen drin ist, auf etwa 20 Prozent – wie der Bundesrat in seinem Bericht «Gesundheit2020».

Die Krücken der Kassen

Es sei im Interesse der Krankenversicherer, einen Beitrag zu mehr Effizienz im Gesundheitswesen zu leisten. Die Branche liefert sich einen wenig produktiven Verdrängungswettbewerb. Weiter ist die Branche wie kaum eine andere politischem, regulatorischem, demografischem und technologischem Wandel ausgesetzt. Branchenfremde Unternehmen wie Google sind im Begriff, auf den Markt zu drängen.

«Betrachtet man alle diese Faktoren, wird schnell klar: Das heutige Geschäftsmodell der Krankenversicherer ist mittel- bis langfristig gefährdet», sagt Alexander Lacher, Mitverfasser der Studie und Co-Leiter Krankenversicherungen von EY Schweiz. Zögerten die Krankenversicherer weiter, ihre Position zu stärken, riskierten sie mittelfristig ihre Marktposition – und langfristig gar ihre Existenzgrundlage.

In der Digitalisierung sieht EY dabei eine Schlüsselrolle: Die Krankenversicherer würden über umfangreiche Daten verfügen, mit denen sich Prävention, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten grundlegend verbessern liessen.

Sie könnten bereits heute die Daten der Versicherten für personalisierte Beratungen einsetzen, wenn diese einwilligen. Sie seien dabei an höchste Sicherheitsstandards gebunden, um die sensitiven Gesundheitsdaten zu schützen. Und schliesslich würden Versicherte ihre Daten aushändigen, wenn sie dafür Anreize erhalten würden (siehe Kastentext).

Billigere Prämien im Tausch für Daten Dank Wearables, Apps und Sensoren wächst die verwertbare Menge an Gesundheitsdaten rasant. Schon heute zeichnet rund die Hälfte der Versicherten freiwillig Gesundheitsinformationen auf. Dies zeigt eine Umfrage von EY. Am häufigsten werden Schritt- und Fitnessdaten gemessen. Andere medizinisch relevante Informationen wie Blutdruck- oder Cholesterinwerte werden hingegen kaum erhoben.



Die meisten Versicherten wollen ihre sportlichen Leistungen messen. 60 Prozent seien gar bereit, die Daten mit dem Krankenversicherer zu teilen, falls sie dafür Anreize wie Prämienrabatte oder individuelle Gesundheitsberatung erhalten. Die Versicherer könnten damit gemäss EY innovative Angebote lancieren und sich strategisch als Gesundheitspartner positionieren. (tm)



