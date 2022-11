Picdump #10 – Achtung: Hier gibt es wirklich nur Memes!

Hitu brüchi dini Stimm! («Heute brauche ich deine Stimme!» auf Walliserdeutsch)

Wie heisst es so schön: zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. In diesem Sinne bitte ich euch, kurz an einer Umfrage teilzunehmen. Darum geht es: Die Übersetzungen der Memes werden immer wieder kontrovers diskutiert und der Aufwand für mich ist nicht gerade unerheblich. Daher die Frage an dich:

Brauchst du die Übersetzungen?

Mir ist klar, dass ein Grossteil die Übersetzungen nicht braucht. Dennoch möchte ich gerne wissen, wie hoch der Anteil derer ist, die trotzdem dankbar dafür sind. Dann schauen wir weiter. Apropos schauen, schau hier das Titelbild:

Die Idee kam von:

AntiPicdump



Das sollte das Titelbild beinhalten:

Eine Warnung, die vor dem Picdump warnt. So ein Mist braucht niemand.

Und so soll das Werk heissen:

Picdump = Mist

Und hier ist es:

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee!

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



«Entspann dich David, es ist nur eine kleine Operation, keine Panik.»

«Mein Name ist nicht David.»

«Ich weiss. Ich bin David.»

PICDUMP

Endlich wieder Winterzeit. 🙄

Bleiben wir gleich bei der Winterzeit.

«Du bekommst: 1 Stunde zusätzlichen Schlaf.»

«Du verlierst: den Lebenswillen, nachdem die Sonne um 16:00 Uhr untergegangen ist.»

Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte.

«Mit Geld kann man kein Glück kaufen.»

«Ich:»

😁

Bild: watson

Hast du dir auch gerade an den Nacken gegriffen?

Ich sehe so viel von mir in ihm.

«Wissenschaftler:innen haben herausgefunden, dass Oktopusse gelegentlich Fische ‹schlagen›, und zwar aus reiner Bosheit.»

Ja, Papa, du bist mitgemeint!

«Mütter, die ihren Sohn aufwecken:»

«Väter, die ihren Sohn aufwecken:»

Velofahrende haben ihre eigenen Gesetze.

«Die Firma braucht dich, um die Unterschiede zwischen diesem Bild und diesem Bild zu finden.»

«Das sind die gleichen Bilder.»

Dieses unangenehme Gefühl.

«Wenn du das Geschäft verlässt, ohne etwas zu kaufen:

Verhalte dich natürlich, du hast nichts falsch gemacht.»



Natürlich nur in Amerika.

«Kind nach Halloween: ‹Hey, wer hat meine ganzen Süssigkeiten gegessen?›»

«Papa:»

«Aber das nächste Mal gerne wieder.»

«Ja, ich kann heute Abend nicht rauskommen. Ich bin super beschäftigt.»

Aber immerhin noch süss.

«Auf allen Ebenen, einschliesslich der körperlichen, bin ich das:»

Dafür geben sie einem aber auch so viel.🙄

«Kinder nach der Schlafenszeit: ‹Ich muss pinkeln. Ich bin durstig, Mama. Ich habe solche Angst.›»

Fast schon philosophisch.

«Das Leben ist ein Tornado und ich bin nur die Kuh, die für den Film herumgewirbelt wird.»

Genau mit dem Gesichtsausdruck.

«Filmfiguren, die sich eine lange Adresse nach einmaligem Hören merken können.»

«Ich, der sich nicht einmal an das Passwort erinnern kann, das ich vor zwei Minuten festgelegt habe.»

Bald ist es wieder so weit:

Schon zum Scheitern verurteilt.

«Mama, kann ich dich etwas fragen, ohne dass du wütend wirst?»

Das war doch Absicht.

Hier gibts die ganze Story. Bild: instagram

«Eine Kirche hat eine riesige Jesuskind-Statue gebaut, die Phil Collins sehr ähnlich sieht.»

Wer sagt es ihr? 😅

«Ich habe das gerade auf dem Telefon meines Freundes gesehen. Ihr Kundenservice ist wie kein anderer.»

War im «Spam-Ordner».

«Chef: Bitte antworten Sie bis zum 12. auf diese E-Mail.»

«Ich, wie ich die E-Mail am 15. lese.»

Es könnte doch so einfach sein.

«Therapeut:in: Sie sagten, Sie seien enttäuscht vom Leben und davon, wie die Welt funktioniert. Was waren Ihre Erwartungen?»

«Ich:»

Der Schock des Jahres.

«Stromrechnung, mit Öl auf Leinwand.»

Ruhig bleiben!

«Ein Thema, für das ich mich interessiere.»

«Jeder, der zuhört.»

¯\_(ツ)_/¯

«Ich und meine unterschiedlichen Persönlichkeiten in verschiedenen Freundesgruppen.»

Oldie, aber immer noch sehr lustig.

«Warum sieht es so aus, als ob Harry ihr Friseur ist, der in den Spiegel schaut und erklärt, was er mit ihren Haaren gemacht hat.»

Und du?

«Normale Person: 72 % Wasser.»

«Ich: 15 % Nikotin, 15 % Hass, 20 % Alkohol, 30 % Koffein, 20 % Ibuprofen.»



In meinem Kopf hörte es sich so einfach an.

«Den Standpunkt, den ich klarmachen will.»

«Die Art, wie ich es erkläre.»

Der kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, flach.

Würde sich bestimmt auch gut auf einem T-Shirt machen.

Vaterstolz.

«Sohn: *versagt in der Schule*

Vater: ‹Ich bin enttäuscht›.

Sohn: Hallo ‹Enttäuscht›. Schön, dich kennenzulernen.

Vater:»

Mir fehlen die Teenager-Jahre.

«Es gibt zwei Arten von Menschen, wenn jemand vorschlägt, im Ausgang Shots zu kaufen …»

Scheint die einzige logische Erklärung zu sein.

«Ich glaube, meine Katzen haben eine Sekte gegründet.»

Also, ich würd’s probieren.

Danke, Elon ...

«Das neue Twitter:»

«Menschen, die Memes machen.»

«Menschen, die über Nachrichten berichten.»

«Menschen, die süchtig nach Memes und Nachrichten sind.»



Genau mein Humor.

Den übersetze ich nicht! 😁

Als 10-Jähriger war man halt auch noch naiv.

«Mein 10-jähriges Ich: Ich werde nie einer dieser langweiligen Erwachsenen sein, die immer schlechte Laune haben.»

«Ich heute:»

Bitte für den Ohrwurm.

«Der Neralink-Chip von Elon Musk wird es Nutzern ermöglichen, Musik in ihr Gehirn zu streamen!»

«Hacker:»

Wenn du der Auserwählte/die Auserwählte bist.

«Du siehst eine Katze.»

«Sie schaut zu dir rüber und sieht dich.»

«Du machst ‹PsPsPs›.»

«Sie läuft in deine Richtung.»

«Sie lässt sich von dir streicheln.»



Kennen wir dieses Gefühl nicht alle?

Ob alle Memes einen Vorgänger hatten?

«Die ursprüngliche Version dieses Memes.»

Das hat sie viele Jahre mit sich herumgeschleppt.

Sinngemäss:

«Tut mir leid, Mama, es war ein Versehen, dass ich dich angerufen habe.»

«Das ist schon okay. Du warst auch ein Versehen.»

Du hast dich gerade strafbar gemacht.

«Privates Schild. Nicht lesen.»

Um die Uhrzeit könnte man eigentlich aufs Tschüsssagen verzichten. 😅

«Ich, stehe um 04:15 Uhr auf, um zur Arbeit zu gehen: ‹Bye Babe, liebe dich.›»

«Meine Frau im Bett:»

Wahre Worte.

Ja, wie jetzt?

«Vergiss alles, was du im College gelernt hast, du brauchst es hier nicht zum Arbeiten.»

«Aber ich bin nicht aufs College gegangen.»

«Na dann bist du für diesen Job unqualifiziert.»

Weil Gaggi-Humor nicht fehlen darf:

«Notiz an mich selbst: Nicht in der Mikrowelle erwärmen.»

Warum gibt es solche Menschen noch?

«Wenn jemand anruft, anstatt zu schreiben.»

Wenn man es einfach nicht lassen kann.

«Ich sollte das nicht sagen – aber ...»

Und jetzt gibt's wie immer das Insta-Konto der Woche ---> Lass dich hier überraschen!

Welches Insta-Konto müssen wir gesehen haben?

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los, macht es wie Forrest Gump: