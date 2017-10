Die Cryptocoins vermehren sich wie die Karnickel

Massenmord von Las Vegas: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe ++ Neue Tat-Details bekannt

Die Polizei kommt nach dem Massenmord von Las Vegas bei der Suche nach dem Motiv nicht weiter. Sie bittet die Bevölkerung um Hilfe. Derweil werden neue Details zu der Tat bekannt.

Stephen C. Paddocks hat bei seinem Massenmord in Las Vegas auch einen grossen Treibstofftank am nahegelegenen McCarran-Flughafen getroffen. Eine Kugel durchschlug laut einem Flughafensprecher die Aussenhaut, löste aber keinen Brand aus. Ein weiteres Projektil blieb in der Hülle des etwa zur Hälfte gefüllten Behälters stecken.

Ob der Schütze absichtlich auf den rund 600 Meter entfernten und umgerechnet knapp sieben Millionen Liter fassenden Tank zielte, ist offen. Aus …