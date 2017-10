mint

Film

Filmabend für Leseratten: Bei diesen Werken spielen Bücher die Hauptrolle



Ein Filmabend für Leseratten: Bei diesen Werken spielen Bücher die Hauptrolle! Bild: 20th Century Fox

Du bist ein Bücherwurm und suchst nach Filmen, bei denen ein Buch das zentrale Motiv spielt? Dann bist du hier genau richtig! Es folgt eine Aufzählung der schönsten Filme über die Macht der Worte, die Kraft der Bücher und den Zauber der Literatur.

Inkheart Tintenherz bild: Warner Bros

Fantasyfilm, Abenteuerfilm

Mo findet in einem Schweizer Antiquariat das sehr seltene Buch namens «Tintenherz». Er und seine zwölfjährige Tochter Meggie sind begeistert von Büchern und können sogar Figuren zum Leben erwecken, wenn sie laut daraus vorlesen. Doch diese aussergewöhnliche Gabe ist nicht ganz ungefährlich: Immer wenn eine Figur aus den Seiten entsteigt, muss ein realer Mensch in ihnen verschwinden.

Wer die Bücher, genauso wie ich, förmlich verschlungen hatte und sich in der Welt der Tintenherz-Bücher wohl fühlte, wird auch vom zauberhaften Film, teils voller Action, begeistert sein.

Guck dir den Trailer an: Video: YouTube/Heiko Buschmann

The Book Thief Die Bücherdiebin bild: 20th Century Fox

Drama

Der Film dreht sich um das Leben des deutschen Waisenmädchens Liesel Meminger. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, versteckt ihre Adoptivfamilie einen jüdischen Flüchtling vor den Nazis. Liesel flüchtet in die Phantasiewelten gestohlener Bücher, um die Schrecken des Holocaust auszuhalten.

Stark gespielt und wunderbar erzählte Geschichte, die dich sofort in den Bann ziehen wird.

Guck dir den Trailer an: Video: YouTube/20th Century Fox Switzerland

The Words Der Dieb der Worte bild: Wild Bunch

Drama, Thriller

Nach vielen Jahren als Schriftsteller am Existenzminimum ist Rory Jansen mit seinem neuen Buch nun endlich der Durchbruch gelungen. Wäre da nicht die Tatsache, dass Rory das Buch gar nicht selbst geschrieben hat. Es wurde rund 50 Jahre zuvor von einem anderen verfasst, aber nie veröffentlicht. So gut im Moment alles für ihn läuft, so verhängnisvoll sind die Konsequenzen, die sein Betrug nach sich zieht, als der wahre Autor plötzlich auftaucht.

Wir haben alle schon mal geflunkert, bei einer Prüfung gespickt, eine «6» gewürfelt, obwohl es in Tat und Wahrheit eigentlich eine 5 war – aber so weit wie der «Der Dieb der Worte» ist wohl noch keiner von uns gegangen ...

Guck dir den Trailer an: Video: YouTube/KinoCheck

La Tête en friche Das Labyrinth der Wörter bild: Concorde Filmverleih GmbH

Drama, Komödie

Der 50-jährige Analphabet Germain verläuft sich regelmässig im Labyrinth der Wörter. Als die 94-jährige gebildete Leseratte Margueritte in sein Leben tritt, öffnet sich für ihn auf einmal die Welt der Literatur, was ihn zwar nicht vor Widerständen aus seiner Umgebung bewahrt, ihm aber zu einem bisher nie gekannten Selbstbewusstsein führt: Germain emanzipiert sich.

Eine wunderbar tragisch, aber auch humorvoll erzählte Geschichte mit sympathischer Besetzung und viel Herz.

Guck dir den Trailer an: Video: YouTube/vipmagazin

The Neverending Story Die unendliche Geschichte bild: Constantin Film

Fantasyfilm

Der zehnjährige Bücherwurm Bastian stiehlt aus einem Antiquariat ein Buch namens «Die unendliche Geschichte». Er versteckt sich auf dem Dachboden der Schule und beginnt zu lesen. Und wie es sich für eine richtige Leseratte gehört, wird der Roman über das Land «Phantasien» für ihn immer mehr zur Wirklichkeit.

Ein schönes Märchen mit viel Magie, welches sich aber keineswegs nur an Kinder richtet.

Guck dir den Trailer an: Video: YouTube/alleskino

Dead Poets Society Der Club der toten Dichter bild: Walt Disney

Drama

Der neue Literaturlehrer John Keating inspiriert seine Schüler durch Poesie. In der Nacht treffen sie sich jeweils zum Lesen in einer alten Höhle. Der Junge Neil entdeckt dabei seine Liebe zur Schauspielerei. Als sein Vater davon erfährt, nimmt er Neil von der Schule. Keating wird verantwortlich gemacht und der Schule verwiesen. Als er seine Bücher abholt, stehen seine erschütterten Schüler für ihn ein.

Ein zeitloser Film für die Unabhängigkeit, für die Selbstverwirklichung seiner Träume – einfach für das Leben selbst.

Guck dir den Trailer an: Video: YouTube/DerFilmReZenSenT

The Reader Der Vorleser bild: Senator/Central

Drama, Liebesfilm

Der 15-jährige Michael lernt auf seinem Heimweg die 20 Jahre ältere Hanna Schmitz kennen. Er verliebt sich in sie und wird ihr Vorleser. Eines Tages verschwindet Hanna spurlos. Erst Jahre später trifft Michael sie wieder – als Angeklagte im Gerichtssaal.

Eine bewegende Geschichte, die auf unterschiedlichen Ebenen heikle Themen aufgreift.

Guck dir den Trailer an: Video: YouTube/Universum Film

Welche Filme über Bücher empfiehlst du?

Vorhang auf für die 50 erfolgreichsten Filme aller Zeiten ...

... und die derzeitig bestbezahltesten Schauspielerinnen der Welt 1m 0s So viel verdient die bestbezahlteste Schauspielerin der Welt Video: srf

Für mehr Flair und Fair in deinem Leben: Diese 8 Doku-Filme machen dich schlauer, bedachter und entspannter 13 «andere» Bilder und ihre Geschichte dahinter Sag mir, wie du deinen Tag verbringst und ich sag dir, wer du bist! Wer braucht schon das neue iPhone? So knipst du schöne Porträts ohne Topkamera Und jetzt heisst es ein Jahr warten: Eine Liebeserklärung an den Sommerabend Die neuen Helden der Stockfotografie – das sind die 100 schönsten Agenturbilder Wenn Abfall zu neuem Leben erwacht: 27 Upcycling-Ideen Als das Internet noch 529 Seiten dick war: Liebeserklärung an den Katalog «Game of Thrones» ist vorbei. Mit diesen Serien überlebst du bis zur nächsten Staffel 9 Serien «von früher», die du wieder mal gucken solltest! (Nein, nicht «Friends») Diese Stephen-King-Filme sind so schlecht, die musst du gesehen haben! Beef don't kill my vibe! So schmeckt der Burger beim fleischlosen Metzger Wieso du Elisabeth Moss spätestens nach den Emmys kennen musst Inspiration ist etwas für Amateure! Wie du trotzdem kreativ bleibst Das lange Warten auf die Bullen: Eine Hausbesetzung im Kaff vor 25 Jahren «Mein Gedächtnis ist meine Kamera» – Tim ter Wal zeichnet alles aus dem Kopf Danke, aber ich will gar kein Internet im Ausland Die Intimität der Grossstadt – wenn Hochhäuser Geschichten erzählen Instagram, was hast du bloss aus diesen Männern gemacht? Bitte like mich! Wie ein Instagrammer die Ästhetikdiktatur auf die Schippe nimmt 11 wundervolle Animationsfilme, die du unbedingt (wieder mal) sehen musst «Herr Kawaguchi, warum vakuumieren Sie Pärchen in Ihrer Küche?» Wenn du genug von der Herbstsonne hast: 10 Kino- und Serientipps Die liebsten Animationsfilme der watson-User, die du sehen musst! «Es» kehrt zurück 🤡 – diese 18 Kinofilme starten im September Darum schauen wir lieber Katzenbilder an, als zu arbeiten Du kannst sie hassen, aber diese Aufnahmen wirst du lieben: 34 grossartige Drohnen-Bilder Vom Krimi bis zur Komödie: Diese Hörbücher halten dich die ganze Nacht wach! Sitzplätze mit Suchtfaktor: 17 Schweizer Cafés, die du unbedingt besuchen musst Hier ruht der Krieg in Frieden: Erschreckend schöne Bilder vom Schrottplatz Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst: 10 Filme nach wahren Begebenheiten Ich war an einem Schlafkonzert und es war viel zu laut (und schön), um wegzupennen 13 Orte für einen perfekten Sonnenuntergang Der Trick der Profis – so werden atemberaubende Stimmungen kreiert Disneys Sexbotschaften oder Killer-Aliens – das sind die irrsten Verschwörungstheorien Ich war «Mother!» gucken und nach zwei Stunden mit den Nerven am Ende Und zack ist deine Lieblingsserie abgesetzt! Oft aus den absurdesten Gründen Bibliothek watson: Das sind die Lieblingsbücher der Redaktion Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo