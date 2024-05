Damit hat alles angefangen: «Krieg der Sterne» (1977). Bild: imago images

Happy «Star Wars»-Tag! Diese 19 Memes schauen du musst!

Heute ist der 4. Mai. Du weisst, was das heisst: STAR WARS! STAR WARS! STAR WARS!

Nur heute kannst du sagen: May the 4th be with you!

Und nur heute gibt es hier ganz viele lustige Memes in Ehren des internationalen «Star Wars»-Tages. Hoffentlich sieht heute der Start in den Tag von jedem von euch genau so aus:

Wenn ich nicht dazu aufwache am 4. Mai, möchte ich es nicht. Bild: instagram

Du willst noch mehr Memes? In den Kommentaren viele Memes teilen du kannst.

Der 4. Mai wird dieses Jahr super.

Wenn du bereits zu spät dran bist und dann jede Ampel auf Rot gestellt ist.

Oh Thor, deine Hände sind so gross. Ich mag Männer mit Händen.

Eilmeldung: Tesla stellt neuen CyberBus vor.

Gründe, um eine kleine Freundin zu haben:

- Weil kleine Frauen süss sind.

- Weil du dann immer den High Ground hast.



«Super Mario» und «Star Wars»: Haben ihren eigenen speziellen Tag an einem Tag, der speziell wegen eines Wortspieles gewählt wurde.

Ich bei meiner Grossmutter während Weihnachten:

20 Uhr: Ein Bier?

20 Uhr: Also gut, ein Bier.

4 Uhr morgens:​

Wer ist das? Nur falsche Antworten erlaubt.



Wenn der Richter fragt, warum ich alle Kinder, die auf dem McDonald's-Spielplatz waren, getötet habe, nachdem der Kassierer «Order 66» ausgerufen hat.



Es ist das Gesetz!



Psychologe: Jarjastroyer ist nicht echt, er kann dir nicht wehtun.



Jarjastroyer:​

Das ist der Grund, warum das Internet kreiert wurde.

Die Waschmaschine: Dieser Waschgang wird 45 Minuten dauern.

Ich: *komme nach 45 Minuten zurück*

Die Waschmaschine, die anzeigt, dass sie immer noch 37 Minuten hat: Ich ändere den Deal. Bete, dass ich ihn nicht noch weiter ändere.



Ich werde Ezra Bridger verführen.

Zur dunklen Seite, richtig?

...

Zur dunklen Seite, richtig?



Wenn du dein wöchentliches Grogu-Trainings-Bild von Luke bekommst.

Der Gewinner im Verstecken:

Das Erwachen der Macht.

Die Macht braucht noch fünf Minuten.​

Obi-Wan, wie er herausschleicht, um Satine zu sehen.

Anakin, wie er herausschleicht, um Padmé zu sehen.



Du hast noch mehr «Star Wars»-Memes? In den Kommentaren teilen du musst!

