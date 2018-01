Arbeitslosenquote bei 3,2 Prozent



Arbeitslosenquote bei 3,2 Prozent

Der Wirtschaftsaufschwung kommt langsam auf dem Arbeitsmarkt an. Die Arbeitslosenquote 2017 liegt mit 3.2 Prozent um 0.1 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahr. Dies teilte das Seco am Dienstag mit. Die Quote liegt im Rahmen der Erwartungen. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.