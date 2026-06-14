Im Kanton Aargau gelangen am Sonntag zwei kantonale Belange zur Abstimmung. Bild: keystone/watson

Bildungs-Initiative und Verkehr: Darüber wird am Sonntag im Kanton Aargau abgestimmt

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton Aargau abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Aargau dazu.

Mehr «Aargau»

Kanton Aargau: Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Suhr

Darum geht es: Die Vorlage betrifft den Verpflichtungskredit von 384,33 Millionen Franken für das Gesamtprojekt VERAS, das die Verkehrsbelastung in Suhr, Gränichen sowie Ober- und Unterentfelden mindern soll. Geplant sind unter anderem der Tunnel Wynematte, neue Brücken, Strassenverbindungen und Massnahmen für Fuss- und Veloverkehr. Ziel ist eine bessere Anbindung des Wynentals an die A1, Entlastung der Quartiere und Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr (VERAS); Verpflichtungskredit vom 16. Dezember 2025 Ausgezählt: 167/196 | Stand: Zwischenresultat 54,7% Ja 45,3% Nein

Kanton Aargau: «Bildungsqualität sichern – JETZT!»

Die Erhaltung der Unterrichtsqualität soll im Aargau in der Kantonsverfassung verankert werden. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Die Initiative will Bildungsqualität als Auftrag in der Kantonsverfassung verankern. Sie fordert ausreichend qualifiziertes Lehr- und Fachpersonal und dass deren Arbeit primär den Schülerinnen und Schülern zugutekommt. Ziel ist, die Unterrichtsqualität zu sichern und verbindlich in politische Entscheidungen einzubeziehen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Aargauische Volksinitiative "Bildungsqualität sichern – JETZT!" vom 28. August 2024 Ausgezählt: 167/196 | Stand: Zwischenresultat 40,4% Ja 59,6% Nein

(leo)

Die nationalen Abstimmungsresultate live: SVP-Initiative und Zivildienstgesetz: Alle Resultate zur Abstimmung live

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz Ausgezählt: 168/197 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz Ausgezählt: 168/197 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd