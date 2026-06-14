Bildungs-Initiative und Verkehr: Darüber wird am Sonntag im Kanton Aargau abgestimmt
Kanton Aargau: Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Suhr
Darum geht es: Die Vorlage betrifft den Verpflichtungskredit von 384,33 Millionen Franken für das Gesamtprojekt VERAS, das die Verkehrsbelastung in Suhr, Gränichen sowie Ober- und Unterentfelden mindern soll. Geplant sind unter anderem der Tunnel Wynematte, neue Brücken, Strassenverbindungen und Massnahmen für Fuss- und Veloverkehr. Ziel ist eine bessere Anbindung des Wynentals an die A1, Entlastung der Quartiere und Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr (VERAS); Verpflichtungskredit vom 16. Dezember 2025
Ausgezählt: 167/196 | Stand: Zwischenresultat
54,7% Ja
45,3% Nein
Kanton Aargau: «Bildungsqualität sichern – JETZT!»
Darum geht es: Die Initiative will Bildungsqualität als Auftrag in der Kantonsverfassung verankern. Sie fordert ausreichend qualifiziertes Lehr- und Fachpersonal und dass deren Arbeit primär den Schülerinnen und Schülern zugutekommt. Ziel ist, die Unterrichtsqualität zu sichern und verbindlich in politische Entscheidungen einzubeziehen.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Aargauische Volksinitiative "Bildungsqualität sichern – JETZT!" vom 28. August 2024
Ausgezählt: 167/196 | Stand: Zwischenresultat
40,4% Ja
59,6% Nein
(leo)
Nationale Vorlagen
«Keine 10-Millionen-Schweiz»
Keine 10-Millionen-Schweiz
Ausgezählt: 168/197 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:
Zivildienstgesetz
Zivildienstgesetz
Ausgezählt: 168/197 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier: