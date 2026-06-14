Mehr Transparenz bei Abstimmungen und Wahlen: Die Resultate aus dem Kanton Bern
Kanton Bern: Transparenzpflichten bei Wahlen und Abstimmungen
Darum geht es: Der Kanton Bern möchte erstmals eine Transparenzpflicht für die Finanzierung von kantonalen Wahl- und Abstimmungskampagnen einführen. Dafür gelten verschiedene Schwellenwerte. So müssen Zuwendungen von über 9000 Franken zu kantonalen Abstimmungskampagnen offengelegt werden. Für Ständeratswahlen liegt dieser Wert bei 15'000 Franken.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Projektierungskredit für das Kunstmuseum Bern (Sanierung und Ersatzneubau)
Ausgezählt: 0/329 | Stand: Noch keine Resultate
(leo)
Nationale Vorlagen
«Keine 10-Millionen-Schweiz»
Keine 10-Millionen-Schweiz
Ausgezählt: 0/329 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:
Zivildienstgesetz
Zivildienstgesetz
Ausgezählt: 0/329 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier: