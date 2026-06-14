Im Kanton Bern liegt der Fokus am Sonntag auf der Finanzierung von Abstimmungen und Wahlen. Bild: keystone/watson

Mehr Transparenz bei Abstimmungen und Wahlen: Die Resultate aus dem Kanton Bern

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton Bern abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Bern dazu.

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Kanton Bern: Transparenzpflichten bei Wahlen und Abstimmungen

Für Abstimmungen und Wahlen soll es im Kanton Bern neu eine Offenlegungspflicht des Budgets geben. Bild: keystone

Darum geht es: Der Kanton Bern möchte erstmals eine Transparenzpflicht für die Finanzierung von kantonalen Wahl- und Abstimmungskampagnen einführen. Dafür gelten verschiedene Schwellenwerte. So müssen Zuwendungen von über 9000 Franken zu kantonalen Abstimmungskampagnen offengelegt werden. Für Ständeratswahlen liegt dieser Wert bei 15'000 Franken.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Projektierungskredit für das Kunstmuseum Bern (Sanierung und Ersatzneubau) Ausgezählt: 0/329 | Stand: Noch keine Resultate

(leo)

Die nationalen Abstimmungsresultate live: SVP-Initiative und Zivildienstgesetz: Alle Resultate zur Abstimmung live

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz Ausgezählt: 0/329 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz Ausgezählt: 0/329 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd