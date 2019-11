Blogs

Wieso Verschwörungstheoretiker den Crash der Welt feiern



Gerät die Welt zunehmend aus den Fugen? Viele Zeitgenossen sind es leid, die täglichen Nachrichten zu verfolgen: Krieg, Umweltzerstörung, autoritäre, autokratische, narzisstische und diktatorische Politiker, die die Weltbühne für ihre egozentrischen Bedürfnisse missbrauchen, sorgen für Schlagzeilen der schrecklichen Art.

Während besorgte Bevölkerungskreise apokalyptische Zeiten anbrechen sehen und nicht wissen, ob wir in ein, zwei Generationen die Welt an die Wand gefahren haben, feiern Fake-News-Anhänger und Verschwörungstheoretiker Urstände.

«Dass all diese Narzissten und Autokraten am äussersten rechten Rand politisieren, ist kein Zufall.»

Für sie brechen goldene Zeiten an, in denen sich ihre Prophezeiungen erfüllen. Alle Horrornachrichten sind für sie die Bestätigung ihrer abstrusen Ideen. Sie sind überzeugt, dass die geheimen globalen Kräfte ihren Einfluss verlieren und ihr angeblich verstecktes System implodiert.

Ihre Helden heissen Trump, Bolsonaro, Duterte, Assad, Erdogan, Orban usw. Diese haben nach Ansicht der Verschwörungstheoretiker den Geist der angeblichen jüdischen Verschwörung vertrieben und läuten eine neue Zeitrechnung ein.

Dass all diese Narzissten und Autokraten am äussersten rechten Rand politisieren, ist kein Zufall. Viele Fake-News-Anhänger und Verschwörungstheoretiker neigen zu faschistoiden Ideologien. In ihrem Windschatten segeln viele Esoteriker.

Diese Kreise stellen die Welt auf den Kopf. Sie sehen sich als Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit, in Wahrheit sind sie autoritätsgläubig und suchen sich Führer, die die Welt mit eiserner Hand regieren und endlich Ordnung ins vermeintliche Chaos bringen.

Dass es keine geheime Weltregierung gibt und wir nicht von anonymen bösen und zentral gesteuerten Mächten manipuliert werden, passt nicht in ihr ideologisches Weltbild. Und sie negieren hartnäckig, dass ihre Führer genau diese Attribute auf sich vereinigen, die sie den demokratisch gesinnten Politkern unterstellen.

Sie wollen auch nicht wahrhaben, dass es den von ihnen verehrten Autokraten selten um das Wohl ihres Volkes und der Menschheit geht, sondern um Macht, Ansehen und Reichtum.

Sektiererische Züge

Tatsächlich verschwören sich Machthaber wie Trump, Erdogan und Co. gegen das eigene Volk und missbrauchen die einst demokratischen Strukturen, um ihre persönlichen Interessen durchzusetzen. Und ihre frustrierten Anhänger realisieren nicht, dass sie lediglich Steigbügelhalter für die skrupellosen Machthaber sind, die als Kulisse im Polittheater missbraucht werden.

Vielen Bürgerinnen und Bürgern fehlt das politische Bewusstsein, um das Machtspiel der Populisten am rechten Rand zu durchschauen. Diese Verführung der Massen ist fatal und trägt sektiererische Züge.

Fazit: Die Führer der Verschwörungstheoretiker sind die neuen Verschwörer. Sie bilden zwar keine neue Geheimregierung – die es nie gegeben hat –, aber sie verschwören sich gegen das eigene Volk.

