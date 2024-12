Onlyfans-Star Lily Phillips will an einem Tag mit 1000 Männern schlafen

Ob die ganze Aktion – und besonders der darauf folgende Plan – aber nicht etwas übertrieben sind? Phillips hat eine klare Meinung: «Ich liebe es. Ich tue das, was ich liebe und was mir Spass macht, und ich mache damit Karriere. Es ist mein Leben. Was ist daran falsch?»

OnlyFans-Star verdient in einem Jahr fast so viel wie Erling Haaland

Auch Lily Phillips macht sich darüber so ihre Gedanken. «Am besten machen wir das in einer grossen Lagerhalle mit zwei Türen. Ich hoffe, jeder braucht höchstens ein paar Sekunden – und dann sind sie weg!»

Wie realistisch ihr Ziel ist, bleibt anzuzweifeln. Bei 1000 Sexualpartnern an einem Tag hätte jeder Mann 1,44 Minuten für den Akt Zeit – also knapp unter eineinhalb Minuten und das auch nur, wenn es keine Pausen gibt.

Ihr altes Ziel hat sie dabei nun gar als «Training» bezeichnet. Im Interview mit der «Daily Mail» erklärte sie, sie habe gar 101 in diesem Zeitraum geschafft, an einem Tag Ende Oktober:

Die Disziplin bleibt die gleiche: Sie möchte weiterhin mit so vielen Männern wie möglich an einem Tag schlafen. Doch da ihre zunächst angepeilte Marke wohl zu einfach zu erreichen war, hat sie mal eben eine 0 hinten dran gehangen: 1000 Sexualpartner innerhalb von 24 Stunden sollen es nun sein.

Lily Phillips will mit 1000 Männern in 24 Stunden schlafen – ein gewagtes Unterfangen.

«Hört auf zu heulen»: Darum sorgt die «Wicked»-Promo gerade für genervte Fans

Am 12. Dezember startet die Verfilmung des Musicals «Wicked» in den Schweizer Kinos. Der Cast sorgt jedoch bereits jetzt für genervte Fans.

Nach «Der König der Löwen» und «Das Phantom der Oper» ist «Wicked» das dritterfolgreichste Musical aller Zeiten. Nun kommt die Verfilmung des Klassikers am Donnerstag, 12. Dezember, in die Schweizer Kinos. Mit Ariana Grande (Glinda) und Cynthia Erivo (Elphaba) in den Hauptrollen hat das Musical zwei grosse Fische in Hollywood gecastet. Doch gerade die beiden sorgen jetzt für Kontroversen.