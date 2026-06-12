Wer im Ausland surft und viele Daten verbraucht, muss damit rechnen, dass die Netzgeschwindigkeit gedrosselt wird. Bild: Shutterstock

«Unlimitiertes» Roaming: Konsumentenschutz wirft Mobilfunkanbietern Irreführung vor

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Im Internet surfen oder telefonieren während den Ferien – früher kostete einen das eine halbe Niere. Heute kommen auch in der Schweiz wohnhafte Personen in den Genuss der unlimitierten Datennutzung im Ausland, da die meisten Abos der grossen Mobilfunkanbieter mittlerweile Datenvolumen und Freiminuten im Ausland vertraglich abgedeckt haben.

Doch genau das Bewerben dieser Angebote als unlimitiert kritisiert nun der Konsumentenschutz in einem Artikel des «Tages-Anzeigers». Denn obschon mit unbegrenztem Datenvolumen geworben wird, drosseln die Anbieter nach dem Erreichen einer vorgegebenen Datenmenge die Internetgeschwindigkeit.

Verringert sich dabei die Geschwindigkeit erheblich, ohne dass die Anbieter in ihrer Werbung explizit darauf hinweisen, dann sei dies irreführend, schreibt die Stiftung für Konsumentenschutz. Die Datenobergrenze liegt bei den meisten Abos bei 40 Gigabyte. Bis zum Erreichen dieser Datenmenge kann mit voller Geschwindigkeit das Internet genutzt werden. Gemäss der Zeitung reiche dies etwa, um rund 13 Stunden Netflix in HD-Qualität zu streamen.

Download eines Fotos dauert fünf Minuten

Danach gehe es jedoch bergab, bei Swisscom und Salt surft man nach Erreichen der Maximaldatenmenge noch mit 128 Kilobit pro Sekunde, bei Sunrise mit der doppelten Geschwindigkeit. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, dauere der Download eines einfachen Smartphone-Fotos mit 128 Kilobit pro Sekunde rund fünf Minuten.

Der Konsumentenschutz kritisiert dies und fordert, dass die Mobilfunkanbieter den Begriff «unlimitiert» nur dann verwenden sollen, wenn das Angebot auch tatsächlich unbegrenzt zu den üblichen Bedingungen genutzt werden kann. Eine Kritik, die sämtliche Anbieter zurückweisen.

Swisscom und Salt berufen sich darauf, dass die Internetnutzung auch mit geringerem Datenvolumen weiterhin möglich sei, ohne dass zusätzliche Kosten entstünden. Salt verweist darauf, dass solche Geschwindigkeitsdrosselungen im internationalen Roaming marktüblich seien.

Sunrise schreibt, die Drosselung sei nötig, damit allen Kunden im Mobilfunknetz eine gute Verbindungsqualität erhalten bleibe. Auch weisen Swisscom und Sunrise darauf hin, dass ein Volumen von 40 Gigabyte für die Mehrheit der Kundinnen und Kunden ausreichend sei. (jul)