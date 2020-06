Digital

Android

Hintergrund-Bild bringt Android zum Absturz



Android-Handys: Dieses Bild lässt dein Handy abstürzen

Derzeit kursiert die Warnung vor einem Landschaftsfoto im Internet: Das Bild sieht malerisch aus – doch wer es in seinem Android-Gerät zum Hintergrundbild macht, kann sein Telefon nicht mehr benutzen.

Ein Artikel von

Ein malerischer See vor Bergpanorama und spektakulärem Wechselspiel von Wolken und untergehender Sonne. So pittoresk sieht das Foto aus, vor dem derzeit die gesamte Android -Community gewarnt wird. Den Abmessungen nach – ein langgestrecktes Hochformat – ist das Foto perfekt geeignet, um es als Hintergrundbild für das Smartphone zu nutzen. Doch wenigstens Besitzer eines Android-Smartphones sollten das lieber nicht tun: Offenbar enthält das Bild fehlerhafte Daten, was zum dauerhaften Absturz des Handys führt.

WARNING!!!Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!It will cause your phone to crash!Don't try it!If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Auf Twitter wird berichtet, dass eine Bearbeitung der Farben des Fotos den Effekt in manchen Fällen unwirksam macht. So liegt die Vermutung nahe, dass eine fehlerhafte Codierung der Farben des Bilds das Handy zum Absturz bringt. Zwar wird teilweise berichtet, dass nur Geräte von Samsung betroffen sind, doch offenbar lässt sich das Verhalten auch auf Googles Pixel-Geräten reproduzieren – somit scheint der Grund für den Absturz in Android selbst zu liegen, was potenziell alle Android-Geräte empfindlich für diesen Fehler macht.

Wer das Lanschaftsfoto dennoch als Hintergrund einrichtet, könnte beobachten, wie das Smartphone immer wieder die Oberfläche mit dem Bild neu lädt – was das Telefon unbenutzbar macht.

@UniverseIce This is an android issue sadly is affecting also google pixels as well pic.twitter.com/HZTtogLfwB— Sebastian (@seb3153) May 31, 2020

Auf Twitter wird zudem berichtet, dass Samsung bereits Mitte Mai über das Problem informiert wurde und es schon gelöst habe. Der Patch werde mit dem nächsten Update ausgespielt, heisst es.

Bis dahin ist der sicherste Schutz vor dem Fehler, nicht leichtfertig Bilder aus dem Netz als Bildschirmhintergründe einzustellen. Zwar haben erste Nutzer bereits eine Lösung mithilfe des abgesicherten Startmodus präsentiert – doch eine einfache, für alle Geräte gültige Anleitung lässt sich daraus nicht ableiten.

Quellen

(jnm/t-online.de)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter