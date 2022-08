Notfall-Update für Apple-User – jetzt installieren!

Apple hat überraschend ein neues Softwareupdate für iOS, iPadOS und macOS veröffentlicht. Grund dafür sind zwei kritische Sicherheitslücken, die offenbar bereits ausgenutzt werden.

Apple hat ausserplanmässig ein neues Softwareupdate für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht. Grund sind zwei Sicherheitslücken, zu denen Apple laut eigenen Angaben Berichte über aktive Angriffe vorliegen.



Die neuen Versionen sind iOS 15.6.1 und iPadOS 15.6.1 für iPhone und iPad sowie macOS Monterey 12.5.1 für den Mac. Offiziell heisst es dazu, dass die Aktualisierung wichtige Sicherheitsupdates enthält. Eine baldige Installation wird empfohlen. «Bislang ist unklar, wer die Angreifer sind, die die Zero-Day-Fehler aktuell ausnutzen – und wer mögliche Opfer», schreibt das deutsche Techportal Heise.



Auf Apples Support-Webseite wird darauf hingewiesen, dass das Update zwei Sicherheitslücken schliesst, die zuvor von IT-Sicherheitsexperten an den Konzern gemeldet worden waren. Durch die Schwachstellen lässt sich beliebiger Schadcode auf den Apple-Geräten ausführen, durch den Angreifer unerwünschte Anwendungen installieren oder Daten auslesen könnten.

Lücke in Kernel und Browser

Die Lücken stecken im Kernel sowie in Apples Safari-Browser-Engine WebKit, «die auf iPhone und iPad traditionell das einzige Web-Anzeigemodul darstellt, das Apple erlaubt», wie Heise erklärt. Vermutlich wird also über manipulierte Websites Schadcode eingeschleust. Angreifbar sind allenfalls auch Chrome und andere Browser, weil diese auf iOS und iPadOS Apples Web-Anzeigemodul nutzen müssen. «Auf dem Mac dürfen auch alternative Browser mit anderen Engines verwendet werden – Safari ist aber auch hier der Standard-Web-Betrachter, was das Gefahrenniveau erhöht», schreibt Heise.

Weitere Informationen würden zum Schutz der Kunden erst dann veröffentlicht, wenn eine Untersuchung weitere Ergebnisse über die Sicherheitslücken geliefert habe.

Ein Update für die ältere Apple Watch Series 3 auf watchOS 8.7.1 behebt zudem einen Fehler, der für unerwartete Neustarts der Computeruhr sorgen kann.

So installierst du das Update auf dem iPhone

In den iPhone-Einstellungen unter dem Reiter «Allgemein» findet sich der Bereich «Softwareupdate». Mit einem Klick öffnet sich nun der Update-Bildschirm des iPhones.

Ganz unten gibt es die Option, die aktuelle Version herunterzuladen. Mit einem Klick auf «Laden und installieren» startet der Vorgang.

iOS 16 steht schon in den Startlöchern

Bereits im September plant Apple, die brandneue Softwareversion iOS 16 zu veröffentlichen – und diese bringt zahlreiche neue Funktionen, Verbesserungen und auch ein neues Design für aktuelle iPhones. Unter anderem sollen Nutzer ihren Sperrbildschirm und ihren Fokus jetzt individuell anpassen können, für unterschiedliche Gelegenheiten: Ob im Urlaub, im Büro oder in der Freizeit soll so jeder passend zu seiner Umgebung ein eigenes Design anlegen können.

Auch eine neue Funktion für iMessage ist geplant: So sollen sich innerhalb der ersten 15 Minuten verschickte Nachrichten noch bearbeiten oder komplett zurückziehen lassen. Eine Funktion, die Nachrichten-Apps wie WhatsApp und Telegram bereits seit längerer Zeit von Haus aus integriert haben. Auch die prozentuale Akku-Anzeige feiert eine Rückkehr, wie Beta-Tester herausgefunden haben. Dies hatten sich viele Nutzer gewünscht, um direkt auf dem Startbildschirm erkennen zu können, wie viel Akkuladung ihr iPhone noch besitzt.

