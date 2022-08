Erst seit rund zwei Jahren werden einige App-Entwickler mutiger und begehren öffentlich gegen Apple auf. Dies insbesondere seit Epic Games Apple und Google wegen mutmasslich monopolistischen App-Store-Praktiken verklagt hat und die Wettbewerbshüter in Europa, den USA und Asien die Techkonzerne unter die Lupe nehmen.

Zuletzt gab es immer wieder Klagen von kleineren App-Entwicklern, die sagen, sie seien von Apple gezwungen worden ein Abo-Modell als In-App-Kauf einzuführen, damit Apple an ihrem Umsatz mitverdienen kann. Betroffen sind auch Schweizer Unternehmen. Vor genau einem Jahr schrieb die NZZ : «Apple stellt den E-Mail-Anbieter Protonmail vor die Wahl: Entweder er führt eine Bezahlversion seiner iOS-App ein, oder er wird aus dem App-Store ausgeschlossen. Für Proton bedeutet das: einlenken oder zugrunde gehen.»

Während Facebook sich weigerte, Werbeeinnahmen abzutreten, lenken kleinere App-Anbieter eher ein. Apple verdient also nun bei Tumblr mit, wenn Unternehmen bezahlte Postings schalten. Dass App-Entwickler Konflikte mit Apple öffentlich machen, war jahrelang kaum zu sehen. Zu gross war die Furcht vor Repressalien, da Apple den einzigen App-Store auf iOS kontrolliert. Auch Mullenweg ist sich bewusst, dass Apple auf die öffentliche Kritik mit Liebesentzug reagieren könnte, also beispielsweise künftige App-Updates nur verzögert im App Store freischalten könnte.

Da Facebook weniger Daten erhält, kann es seine Werbekunden weniger genau über die Erfolgsquote der geschalteten Anzeigen informieren. Diese wandern zu Apple ab, das angeblich bessere Daten liefert. Facebook soll daher allein in diesem Jahr rund zehn Milliarden Dollar entgehen.

Im Nachhinein eine vielleicht fatale Entscheidung. Apple hat seine Strategie in den letzten Jahren umgekrempelt und greift Facebooks Geschäftsmodell frontal an. App-Anbieter wie Facebook müssen iOS-User seit vergangenem Jahr fragen, ob sie zu Werbezwecken ihr Verhalten quer über verschiedene Apps tracken dürfen. Dem «Wall Street Journal» zufolge stimmen nur 37 Prozent der User zu. Parallel baut Apple sein eigenes Werbenetzwerk für seinen App Store aus. App- und Spiele-Anbieter schalten dort Werbung, um Downloads zu generieren.

Apple soll Facebook auch ein Abo-Modell für Facebook vorgeschlagen haben. Das Ziel: «Gemeinsame Geschäftsmodelle aufbauen». So sei eine werbefreie Aboversion von Facebook diskutiert worden. Da Apple einen beträchtlichen Teil der Abo-Einnahmen für Apps in seinem App-Store für sich behält, hätte dies laut WSJ «erhebliche Einnahmen» generieren können. Die beiden Unternehmen konnten sich aber nicht auf das Abo-Modell verständigen – mutmasslich gab es keine Einigung, wer welchen Anteil erhält.

Ein Bericht des «Wall Street Journal» wirft ein neues Licht auf das mehr als angespannte Verhältnis zwischen Apple und Facebook, das sich inzwischen in Meta umbenannt hat. Demnach soll Apple schon vor Jahren versucht haben von Facebooks Werbegeschäft auf iOS zu profitieren.

Jahre bevor Apple Facebooks Werbegeschäft torpedierte, forderte es offenbar eine Beteiligung an den Werbeumsätzen. Die Techgiganten sollen auch über ein Facebook-Abo verhandelt haben, an dem Apple mitverdient hätte.

