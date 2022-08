Die Batterieanzeige kehrt mit iOS 16 zurück, aber nicht bei allen iPhone-Modellen. bild: macrumors

Apple bringt die Akku-Prozentanzeige zurück

Apple hat eine neue Betaversion seines kommenden mobilen Betriebssystems iOS 16 veröffentlicht. Darin gibt es eine langersehnte Funktion zur Akkuanzeige.

Ein Artikel von

In seiner neuen Betaversion von iOS 16 hat Apple eine von Nutzern oft gewünschte Funktion eingefügt: die Batterieanzeige in Prozent im Akku-Icon auf dem Home-Screen. Das berichtet unter anderem das Magazin 9to5mac. Mit der Veröffentlichung des iPhone X und der Notch genannten Aussparung am oberen Rand seiner iPhones hatte Apple die Prozentanzeige dort entfernt.

In der neuen Betaversion von iOS 16 können Anwender die Batterieanzeige nun wieder in die Statusleiste einfügen. Das geht in den Einstellungen unter dem Menüpunkt «Batterie», in dem der Schalter bei der Option «Batterieprozent» aktiviert wird. Bei manchen Nutzern sei die Funktion bereits standardmässig aktiviert, heisst es.

Wie sieht das Symbol aus? Wie das normale Batteriesymbol bei bisherigen iOS-Versionen, schreibt 9to5mac. Wenn das iPhone nicht am Ladekabel angeschlossen ist, wird das Batteriesymbol mit einer Prozentangabe angezeigt. Wenn sich das iPhone im Energiesparmodus befindet, ist die Prozentangabe auch zu sehen. Und wenn die Batterie aufgeladen wird, zeigt iOS die Prozentzahl neben einem kleinen Ladesymbol an.

Nicht bei allen iPhone-Modellen verfügbar

Nicht verfügbar sei die Anzeige unter iOS Beta bei den iPhone-Modellen XR, 11, 12 mini und 13 mini. Dort kann die Prozentangabe wie bisher nur im Control Center angezeigt werden, das über eine Wischgeste zu erreichen ist.

Apple hatte auf seiner Entwicklerkonferenz im Juni sein mobiles Betriebssystem iOS 16 vorgestellt, das im Laufe des Jahres für iPhones verfügbar sein soll. Die wichtigsten Neuerungen haben wir in einem Artikel zusammengefasst. Dazu gehören ein individuell personalisierbarer Sperrbildschirm und überarbeitete Benachrichtigungen. Auch eine «Always-On»-Funktion für iPhone-Displays könnte im neues iOS enthalten sein, wie Softwareentwickler kürzlich in einer Betaversion von iOS 16 entdeckt haben wollen.

(t-online/sha)