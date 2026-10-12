Ganz neu und doch typisch Ente: So soll der neue 2CV in spätestens zwei Jahren anrollen.

Die Ente kommt als E-Auto zurück und der Preis ist eine Ansage

Citroën bringt den «Döschwo» beziehungsweise die «Ente» als Elektroauto zurück. Der Preis ist eine Ansage an die China-Konkurrenz.

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Chinas E-Autos erobern Europas Strassen in Windeseile. Citroëns Antwort ist die Wiederbelebung des legendären Döschwo, der zwischen den 1950er- und 80er-Jahren populär war, aber 1990 eingestellt wurde. Die Neuauflage fährt rein elektrisch und wurde nun am Pariser Autosalon als Konzept-Auto präsentiert. Es handelt sich also um eine vorläufige Studie. Das Serienmodell soll ab 2028 in Europa vom Band laufen. Der Zeitplan lässt erahnen, dass das grundlegende Design weit fortgeschritten ist und sich zumindest an der äusseren Form nur noch Details ändern dürften.



Here’s the new Citroen 2CV. And - they say - the production car will look even better. On sale in 2028 for €15,000 (£13,000) https://t.co/Plj2lN4t2d — Steve Fowler (@SteveFowler) October 11, 2026

Preisziel: Rund 15'000 Euro

Wie das Original soll auch die neue Elektro-Ente Autos für alle erschwinglich machen. Rund 15'000 Euro wird der neue Citroën 2CV kosten. Damit ist die E-Ente nochmals deutlich günstiger als die elektrischen Retro-Modelle Renault 5 und Renault Twingo. Wie Renault versucht auch Citroën mit der Kombination aus modernem E-Antrieb und Retro-Design die chinesische Konkurrenz zu kontern.

Die neue Ente ist im Vergleich zum Ur-Döschwo sieben Zentimeter kürzer. bild: Citroën

Beim Design ist die Nähe zum Original sofort erkennbar. Die neue Ente trägt runde, frei stehende Scheinwerfer, hat eine steile Frontscheibe, eine gewölbte Dachlinie und ein Stofffaltdach. Auch sichtbare Scheibenwischer, einfache Karosserieflächen und abgesetzte Stossfänger erinnern an den alten 2CV.

Elektro-Ente mit Rolldach und schwarzer Heckklappe. Bild: Citroën

Trotzdem will Citroën keine blosse Kopie bauen. Abgesetzte Stossfänger können laut den Franzosen Reparaturen vereinfachen, flächige Karosserieteile sind weniger aufwendig in der Fertigung. Lufteinlässe unterhalb der Windschutzscheibe erinnern an das Original und sollen ebenfalls dem Prinzip der Einfachheit folgen.

Das Original: Der Citroën 2CV wurde bis in die Neunzigerjahre gebaut. Bild: Herstellerbilder

Innenraum mit Korb und Faltdach

Auch innen setzt Citroën auf Einfachheit. Statt eines klassischen Armaturenbretts gibt es im Konzeptauto einen zentralen Zylinder. Daran sitzen Lenkrad, Bedienhebel, Gangwahl und Anzeigen. Ein quadratischer 8-Zoll-Touchscreen übernimmt Infotainment und Fahrzeugeinstellungen.

Wichtige Informationen sollen über ein sogenanntes Smart Vision Display direkt ins Blickfeld des Fahrers projiziert werden. Citroën verspricht damit eine reduzierte Bedienung, bei der nicht jeder Handgriff über Menüs laufen soll.

Blick in das Konzeptauto: 8-Zoll-Touchscreen, herausnehmbares Radiosystem, Aufbewahrungskorb: Die Bedienung gestaltet sich übersichtlich. bild: Citroen

Kleine Anspielungen auf die alte Ente

Citroën hat in der Studie viele verspielte Details eingebaut: Auf den Pedalen sind eine Schildkröte und ein Hase zu sehen – die Schildkröte für die Bremse, der Hase für das Fahrpedal. Der Klang der Hupe und der künstliche Sound des Elektroantriebs sollen ebenfalls an die historische Ente erinnern.

Die Sitzbänke sind breit ausgelegt, die vordere Bank lässt sich beim Konzeptfahrzeug herausnehmen. Im Serienmodell wird dies aber nicht mehr möglich sein. Anstelle einer Mittelkonsole gibt es in der Studie einen herausnehmbaren Aufbewahrungskorb. Dazu kommt ein tragbares Radio, das auch ausserhalb des Autos als Lautsprecher genutzt werden kann. Ob diese Lösung später wirklich in Serie geht, ist offen.

Die vordere Sitzbank wird im Serienmodell nicht mehr herausnehmbar sein. Bild: Citroën

Retro, aber sogar kürzer

Bislang wissen wir nur, dass der neue Döschwo 3,76 Meter lang ist – und damit sogar etwas kürzer als der historische 2CV. Das Zielgewicht liegt laut Hersteller bei rund einer Tonne. Weniger Gewicht kann eine kleinere Batterie ermöglichen, den Verbrauch senken und die Kosten drücken.

Offizielle Angaben zu Akku, Leistung, Verbrauch oder Reichweite nennt der Hersteller bislang nicht. Citroën spricht vage von einer «auf den Alltag zugeschnittenen Reichweite» und einer «kostengünstigen Batterie». Der Klein- oder Kleinstwagen dürfte also eine kleine und günstige LFP-Batterie erhalten, die vermutlich auf 200 oder maximal 250 Kilometer Reichweite ausgelegt ist.

Technische Daten zu Motor, Batteriekapazität oder Reichweite hat Citroën bisher nicht veröffentlicht. bild: Citroën

Zu den direkten Rivalen zählen der Renault Twingo, Dacia Spring und chinesische Elektro-Kleinwagen wie der Leapmotor T03.

Europäische Regeln sollen günstige E-Autos erleichtern

Der elektrische Döschwo soll zwischen Citroën Ami und E-C3 positioniert werden. Citroën verweist zudem auf künftige europäische E-Car-Regularien der neuen Fahrzeugklasse M1E. Sie soll kleinen, in Europa produzierten Elektroautos den Weg erleichtern. Der Gedanke dahinter: Wer einfache, leichte und bezahlbare E-Autos bauen will, soll nicht an denselben Kostenstrukturen scheitern wie bei grösseren Modellen.



Gleichzeitig sollen PKW-Sicherheitsstandards eingehalten werden. Wenn die Umsetzung des nun vorgestellten Konzeptfahrzeugs in die Serie gelingt, könnte ein altes Einfachheitsversprechen wieder ziemlich modern wirken. Denn die Ur-Ente wurde als einfaches Auto konstruiert, robust genug für schlechte Wege und praktisch für den Alltag auf dem Land: Der damalige Citroën 2CV sollte sogar einen Korb Eier unbeschadet über holprige Strassen transportieren können. Später wurde daraus ein Auto für Studierende, Pragmatiker und Menschen, denen Fortbewegung wichtiger war als Status.



Vom 2CV wurden mehr als fünf Millionen Exemplare gebaut. Ob auch die E-Ente ein Erfolg wird, sehen wir in rund zwei Jahren.



(oli/t-online)