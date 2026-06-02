Der neue Twingo ist mehr als nur eine Spielerei von Ingenieurs- oder Designteams – er ist für Renault von strategischer Bedeutung. Bild: Renault

Watts on

Wir haben den neuen elektrischen Twingo von Renault getestet

Dieser kleine Stadtflitzer wird noch von sich reden machen. Mit einem preisgünstigen Elektro-Twingo versucht Renault, ein von den europäischen Herstellern vernachlässigtes Segment wiederzubeleben, indem der Autohersteller auf eine ebenso clevere wie sympathische Mischung setzt: Nostalgie, Einfachheit und Effizienz. Was, wenn die wahre Revolution darin besteht, sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen?

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Kleinstwagen in Europa? Eine vom Aussterben bedrohte Art. Unter dem Druck immer strengerer Normen und winziger Gewinnspannen machen sie nur noch 4 % des Marktes aus. In den 90er Jahren machten sie mehr als ein Viertel aus.

Das heisst im Klartext: Inzwischen hat sich die Lage grundlegend geändert. Die kleinen Modelle von Citroën, Peugeot, Opel oder Volkswagen haben das Feld geräumt, während die chinesischen Hersteller nun höhere Ziele anstreben und auf grössere, rentablere Modelle setzen.

Eine clevere Art, Begehrlichkeiten zu wecken

Und genau hier setzt Renault entschlossen zu einem neuen Anlauf an – mit einer Idee, die fast gegen den Trend geht: der Wiedereinführung des Twingo.

Die Version 2026, zu 100 % elektrisch und vor allem zu einem Preis von unter 20 000 Euro (18 900 Franken) angekündigt – der Heilige Gral jedes europäischen Grossserienherstellers. Eine kleine Zeitbombe in einem Markt, in dem viel von Erschwinglichkeit die Rede ist … ohne sie wirklich zu bieten.

Mit hohem Wiedererkennungswert und ganz schön modern – sowohl seine Frontpartie … Bild: Renault

Und ja, hinter dieser Offensive verbirgt sich die simple Erkenntnis, dass ein Neuwagen, noch dazu ein reines Elektroauto, für viele zu teuer geworden ist. Doch auch wenn diese kleinen Flitzer durchaus wieder zu einer ernst zu nehmenden Alternative werden könnten, muss man erst einmal das Interesse dafür wecken. In diesem Punkt setzt Renault nicht nur auf rationale Argumente, denn der Twingo ist nicht nur ein einfaches Produkt, sondern fest im Kollektivgedächtnis verankert.

… als auch sein Heck. Bild: Renault

Im Bann der Nostalgie

Die 1993 auf den Markt gebrachte erste Twingo-Generation hatte alle Erwartungen übertroffen: fröhliches Design, clevere Konstruktion, kurzum ein sympathisches Gefährt – eine Art Gegenpol zum seriösen Fahrzeug. Schon der Slogan «Erfinden Sie das passende Leben dazu» eröffnete das Feld aller Möglichkeiten. Ergebnis: über 4 Millionen Exemplare in drei Generationen, von der ersten mit ihrem frechen Design bis zur dritten mit Heckmotor. Eine echte Saga.

Daraus schöpft der neue Twingo E-Tech Electric. Das Rezept ist klar: Sehnsucht nach der guten alten Zeit wecken, aber mit der Technik von heute, null Emissionen und niedrigen Betriebskosten.

Zahlreiche Details, wie zum Beispiel die Form der Frontscheinwerfer, erinnern an den ersten Twingo. Bild: Renault

Wie schon die jüngsten Modelle Renault 5 und Renault 4 greift auch der neue Twingo sehr clever auf Retro-Elemente zurück: die altbekannten runden «Froschaugen»-Scheinwerfer, der schmale, längliche Kühlergrill, die stark geneigte Windschutzscheibe, die drei (unechten) Lufteinlässe auf der Motorhaube, die berühmte verschiebbare Rückbank und sogar der Warnblinker-Knopf, der an ein rotes Bonbon erinnert und auf einem poppigen, verspielten Armaturenbrett thront. Assoziationsstarke Elemente, bewusst gewählt!

… oder die Lufteinlässe in der Motorhaube, die nur noch zur Zierde dienen. Bild: Renault

«Der erschwinglichste Europäer»

Preislich legt sich Renault ordentlich ins Zeug. Der Twingo ist ab 18 900 Franken erhältlich und sichert sich damit den Titel des günstigsten in Europa hergestellten Elektroautos. Direkt vor dem Citroën ë-C3.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Der in China hergestellte Leapmotor T03 ist ab 16 990 Franken erhältlich und bietet eine ähnliche Ausstattung. Der ebenfalls in China produzierte Dacia Spring ist mit einem Preis ab 17 700 Franken noch erschwinglicher, kommt jedoch mit geringerer Leistung und Reichweite, nämlich 65 PS bzw. rund 225 km.

Der Twingo ist das erste in Europa hergestellte Elektroauto, das weniger als 20 000 Euro (oder Schweizer Franken) kostet. Bild: Renault

Dafür setzt der Twingo nicht auf technische Extravaganzen. Dank seiner 27,5-kWh-Batterie soll er bis zu 263 km am Stück schaffen – ausreichend, ohne Eindruck zu schinden. Tatsächlich hat sich Renault mit seinem neuesten Winzling für Ausgewogenheit entschieden – oder, wie es ein Ingenieur formulierte, für die Optimierung eines «positiven Kreislaufs». Dank einer kleineren, leichteren Batterie liegt das Gewicht je nach Ausstattung bei etwa 1250 bis 1300 kg.

Angegebene Reichweite: rund 260 km. Bild: Renault

Der Motor wiegt 65 kg und leistet 80 PS. Mit einem Drehmoment von 175 Nm beschleunigt das Fahrzeug in 3,85 Sekunden von 0 auf 50 km/h und in 12,1 Sekunden auf 100 km/h.

Der Twingo ist einfach und praktisch und steckt voller durchdachter, praktischer Details, zu denen zum Beispiel der Kofferraum mit doppeltem Boden zählt. Bild: Renault

Das ist zwar nichts für Sportler*innen, reicht aber für den Einsatz in der Stadt und im Umland völlig aus. Das Gleiche gilt für das Aufladen: Der kompakte Akku lässt sich mit einer maximalen Leistung von 50 kW in etwa 30 Minuten von 10 auf 80 % aufladen. Auch hier nichts Aussergewöhnliches, sondern simple Alltagstauglichkeit.

In technischer Hinsicht wurden beim Twingo pragmatische Entscheidungen getroffen, um ihn einfach und clever zu halten. Obwohl er die gleiche Plattform wie der Renault 4 und 5 nutzt, verfügt seine Hinterachse über die Torsionsstab-Achse des Captur, die weniger komplex und daher kostengünstiger ist als das Mehrlenker-System des R4 und R5.

Das Aufladen des Akkus von 10 auf 80 % dauert etwa 30 Minuten. Bild: Renault

Neues Entwicklungsverfahren

Mit dem Twingo E-Tech Electric hielt zudem innerhalb des Renault-Konzerns ein neues Entwicklungsprogramm Einzug: Hier verschmelzen europäisches Know-how und ... chinesisches Know-how. Der Twingo wurde in nur 20 Monaten entwickelt und ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem renommierten Technocentre in der Nähe von Paris und den Teams im Ampere China Development Center (ACDC) in Shanghai.

Die Entwicklung des neuen Twingo dauerte weniger als zwei Jahre. Bild: Renault

Die LFP-Batterien stammen von CATL, der Motor von Shanghai e-Drive. Die Montage erfolgt in Slowenien.

In Kürze wird ein Teil der Bauteilherstellung nach Europa verlagert, um die künftigen «Made in Europe»-Vorschriften zu erfüllen, wonach 70 % des Wertes eines Elektrofahrzeugs – einschliesslich der Batterie – auf dem Kontinent hergestellt werden müssen. Die Batterieproduktion, die derzeit in China stattfindet, soll somit ab dem nächsten Jahr nach Ungarn verlagert werden.

Mit seinem Twingo ist Renault zudem gut aufgestellt, falls und sobald die Europäische Union Vorschriften zur Förderung von Kleinwagen einführt, ähnlich wie die «K-Cars»-Vorschriften in Japan.

Mit dem Twingo verschafft sich Renault zudem eine gute Ausgangsposition, um von den voraussichtlichen «Super-Boni» zu profitieren, die die Europäische Union für Kleinwagen einführen wird. Bild: Renault

Verführerisch

Schon beim Einsteigen besticht der Twingo durch seine schlichte Atmosphäre im Innenraum. Minimalistisch? Sagen wir lieber pfiffig und praktisch. Das Zentraldisplay ist gut integriert, das Kombiinstrument besticht durch eine originelle Grafik und die Ausstattung ist mit nicht weniger als 24 Fahrerassistenzsystemen sehr umfassend.

Ein schlichtes, aber sehr funktionales Armaturenbrett. Bild: Renault

Die schmalen, kurvenreichen Strassen Ibizas, auf denen diese Testfahrt stattfand, zeigten sehr schnell, was der Twingo draufhat. Leicht, spritzig und verspielt – er bietet ein Fahrgefühl, das fast an Kartfahren erinnert. Die Beschleunigung überzeugt, und im Stadtverkehr schlängelt sich das Auto mit grosser Wendigkeit und einem gut abgestimmten «One-Pedal»-Modus durch den Verkehr.

Selbst bei zügiger Fahrweise bleibt der Verbrauch moderat (zwischen 13 und 15 kWh/100 km). Ein kleiner Mangel an Fahrstabilität auf nasser Fahrbahn bleibt noch zu beheben, was Renault jedoch versprochen hat zu korrigieren, damit das Gesamtbild makellos ist.

Ein markantes Merkmal der ersten Twingo-Generation, die verschiebbare Rückbank, wurde beibehalten. Bild: Renault

Dieser neue Twingo steht also vor einer echten Herausforderung: dem Ziel, wieder etwas Leichtigkeit, Einfachheit (und sogar Freude) in eine gebeutelte Branche zu bringen, die teuer und manchmal zu ernst geworden ist.

Und vielleicht liegt darin ja seine wahre Stärke. Denn hinter all den Zahlen, Normen und Unternehmensstrategien erinnert er an eine ganz einfache Tatsache: Ein Auto kann auch einfach ein sympathisches Objekt sein. Das hatten wir, nebenbei bemerkt, doch fast vergessen.

Der Twingo ist klein, wendig und leicht und macht auf schnellen, kurvenreichen Strecken eine gute Figur. Bild: Renault

Jérôme Marchon ist ... ... seit seiner frühesten Kindheit ein leidenschaftlicher Auto-Fan. Seine berufliche Karriere begann er in der Finanzbranche, trug aber schon früh zum Aufbau eines Auto-Blogs bei – bis er schliesslich seinen eigenen Blog gründete. Sein weiterer Weg führte ihn in die Chefredaktion der «Revue Automobile». Seit 2018 ist er freiberuflich tätig und schreibt für verschiedene Auto- und allgemeine Print- und Digital-Medien in der Schweiz und im Ausland. Jérôme Marchon arbeitet auch als Übersetzer und Berater für redaktionelle Inhalte für Automobilveranstaltungen und Autohersteller.