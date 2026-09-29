Kleinwagen mit französischen Wurzeln: Der Nissan Pixo teilt sich die Technik mit dem Renault Twingo. bild: nissan

Nissan bringt endlich einen Elektro-Kleinwagen und er kommt uns sehr bekannt vor

Nissan kehrt ins Kleinstwagen-Segment zurück. Der neue Pixo ist technisch ein enger Verwandter des Renault Twingo, trägt optisch aber die Handschrift von Nissan.

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Der Name ist bekannt, das Konzept neu: Mit dem Pixo kehrt Nissan Anfang 2027 in das Kleinstwagengeschäft zurück. Hatte der erste Namensträger ab 2009 noch einen Benzinmotor und Suzuki-Technik unter der Haube, fährt die Neuauflage ausschliesslich elektrisch. Die technische Basis liefert diesmal Allianzpartner Renault.

Der Nissan Pixo ist 3,80 Meter lang und hat dieselben Masse wie Renaults Twingo. bild: nissan

Technisch ist der neue Pixo praktisch ein Zwilling des elektrischen Renault Twingo und des Dacia Spring, die ebenfalls im slowenischen Werk Novo Mesto vom Band laufen. Nissan sorgt vor allem mit einem eigenständigen Design und einer etwas anderen Ausstattungspolitik für Abstand zu den Brüdern.

Kantige Front statt freundlicher Retro-Look

Mit 3,80 Metern Länge ist der viersitzige Fünftürer ein klassischer Stadtwagen. Die Breite beträgt 1,79 Meter und der Wendekreis handliche 9,9 Meter. Bei Dimensionen und Proportionen entspricht der Pixo dem Twingo. Trotzdem unterscheiden sich beide Modelle sichtbar: Während Renault mit runden Formen, freundlich blickenden Leuchten und zahlreichen Zitaten des Ur-Twingos von 1993 auf Retro-Charme setzt, verzichtet Nissan auf Nostalgie. Der Pixo erhält eine kantigere Front, pixelartig gestaltete Leuchten und einen Stossfänger, dessen Gestaltung an ein Robotergesicht erinnern soll.

Der Pixo hat eine Batterie mit 27,5 kWh für 259 Kilometer Normreichweite. bild: nissan

Kleines Auto, kleiner Akku

Unter dem Blech sind die Gemeinsamkeiten grösser: Für den Antrieb sorgt ein 60 kW/82 PS starker E-Motor, der für rund 130 km/h Höchstgeschwindigkeit gut sein dürfte. Die Kleinstwagen nutzen als Energiespeicher eine 27,5 kWh grosse Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Nissan nennt für den Pixo bis zu 259 Kilometer Reichweite. Auch das Raumkonzept übernimmt er im Wesentlichen vom Twingo. Vier Erwachsene sollen Platz finden, die beiden Rücksitze können einzeln längs verschoben werden. Das Kofferraumvolumen ist mit 365 Litern angegeben, bei umgeklappten Lehnen sollen bis zu 1221 Liter zur Verfügung stehen. Hinzu kommen insgesamt 18 Liter Ablagevolumen im Innenraum.

Moderne Software dank Google

Übersichtliches Cockpit mit zwei Bildschirmen und gut zu bedienenden Drehknöpfen für die Klimaanlage. bild: nissan

Das Cockpit orientiert sich ebenfalls eng am französischen Teilespender. Vor dem Fahrer befindet sich ein 7 Zoll grosses Digitalinstrument, zentral im Armaturenbrett ein 10-Zoll-Touchscreen. Unterschiede gibt es vor allem bei Grafik, Software und Ausstattungsumfang. Nissan kündigt Google-Software für die Navigation sowie den KI-Assistenten Gemini serienmässig für alle Ausstattungsversionen an.

Auch 11-kW-Wechselstromladen und die 50-kW-Gleichstrom-Ladefunktion sind immer an Bord – anders als bei Twingo und Spring, die zugunsten eines günstigen Basispreises das schnelle Laden gegen Aufpreis anbieten. Der Akku soll sich im besten Fall innerhalb von knapp einer halben Stunde von 15 auf 80 Prozent füllen lassen.

Die Verwandtschaft zum Renault Twingo ist gut erkennbar. bild: nissan

Für den Stadtverkehr bietet Nissan eine One-Pedal-Funktion, mit der sich der Pixo weitgehend über das Fahrpedal beschleunigen und verzögern lässt. Zur Assistenztechnik gehören unter anderem ein adaptiver Tempomat mit Stop-and-go-Funktion, Spurhalteassistent sowie eine automatische Einparkfunktion. Damit bewegt sich der Kleinstwagen bei Ausstattung, Elektronik und Komfort zumindest auf dem Papier eher auf dem Niveau grösserer Fahrzeuge.

Und wann kommt er?

Einen Preis will Nissan erst zum Bestellstart im Dezember nennen. Die ersten Exemplare sollen Anfang 2027 ausgeliefert werden. Die Basisvarianten von Dacia Spring und Renault Twingo kosten ab 16'790 Franken beziehungsweise 18'900 Franken. Angesichts der umfangreicheren Ausstattung dürfte der Nissan knapp oberhalb davon starten.

(t-online/sp-x)