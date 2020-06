Digital

Anonymous kapert Telegram-Gruppe von Verschwörungs-Guru Attila Hildmann



Anonymous schlägt zu und stiftet Chaos in Chat-Gruppe von Corona-Verschwörungstheoretikern

Letzte Woche hat das Hacker-Kollektiv Anonymous einen Webserver von Corona-Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann gehackt und weitere Aktionen angedeutet. Nun ist es bereits passiert.



In der Nacht auf Mittwoch flogen plötzlich knapp 2200 Aluhüte aus dem sogenannten «Demokratenchat», einer von Verschwörungstheoretikern genutzten Chat-Gruppe bei Telegram. Die Netzaktivisten erbeuteten zudem Text- und Sprachnachrichten aus dem internen Admin-Chat von Hildmann und seinen Unterstützern. Diese zeigen, wie er seine Gruppen-Administratoren auf den Kampf gegen die Eliten (Angela Merkel, Bill Gates etc.) einschwört.



Da haben die Demokratenplebs im Chat von #AttilaHildmann aber gestaunt, als Anonymous aufeinmal als Admin kommt und einen Masskick + Defacement schwingt :>



PS: Adminchat interne Voicemails & Screenshots haben wir auch.



social engineering wasn't easier before this#OpTinfoil pic.twitter.com/foagqJaLXV — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 17, 2020

Während der Nacht, als Hildmann und die anderen Administratoren schliefen, wurde der «Demokratenchat» von Anonymous übernommen und mit insgesamt 1021 Memes geflutet, die sich über Aluhüte lustig machen. Parallel wurden über 2000 Verschwörungstheoretiker aus dem Chat entfernt.

So lief die «Operation Alufolie» ab

«Die Aktion begann um 02:45 Uhr in der Nacht zum Mittwoch. Anonymous löschte massenhaft Teilnehmer, während gleichzeitig Nachrichten, Bilder und Videos gepostet wurden. Insgesamtwurden knapp 2.200 von ~10.500 Teilnehmer aus der Gruppe gekickt und gebannt. Sie müssen jetzt vom Admin-Team erstwieder entbannt werden, da sie alleine nicht wieder beitreten können. Am Ende der Aktion hatte der DEMOKRATENCHAT noch 8.287 Teilnehmer.»

Statt mit dem neusten Klatsch und Tratsch aus der kruden Welt des Attila Hildmann sind die Aluhüte heute Morgen mit Chat-Nachrichten von Anonymous aufgewacht:

Auf Twitter haben die Netzaktivisten am Mittwochmorgen ein Dokument veröffentlicht (PDF), das die sogenannte «OP Tinfoil» (Aktion Alufolie) im Detail erklärt. Darin schreiben sie etwa:



«In den vergangenen Tagen hatte Attila Hildmann immer wieder Teilnehmer seiner Telegram-Gruppen aufgefordert, sich als Admin für die Gruppe DEMOKRATENCHAT zu bewerben. (...) Anonymous Aktivisten nutzten die Gunst der Stunde. Sie bewarben sich als Admin – und tada ... ‹Anon›-Gruppen-Admins waren geboren.»

Hildmann selbst hatte also offenbar Anonymous-Aktivisten zu Admins der Aluhut-Chatgruppe «Demokratenchat»

ernannt. Die Gruppe soll laut den Netzaktivisten der Kern des Hildmannschen Verschwörungs-Netzwerks sein. Im internen Admin-Chat «ist auch ein Stadtratsmitglied der AfD aus Ludwigshafen aktiv», schreibt Anonymous.



Anonymous begann in der Nacht unter verschiedenen Admin-Namen im Chat zu posten. «Teilweise wurden die Namen anderer Admins genutzt, so dass es so aussah, als würden diese Selbstgespräche führen – nicht unüblich in der Schwurblerszene», wie die Netzaktivisten schreiben.



Anonymous schreibt:

Anonymous vs. Hildmann

Anonymous geht gegen den Strich, dass Vegan-Koch Hildmann seit Ausbruch der Corona-Pandemie abstruse Lügen über Impfungen, Bill Gates oder 5G verbreitet. Laut Hildmann ist das Coronavirus ein Geheimplan der Eliten, um die Weltbevölkerung zu dezimieren.



Auf Telegram hat der selbsternannte Coronarebell und das Sprachrohr der deutschen Anti-Lockdown-Bewegung über 63'000 Abonnenten. Diese liess er heute Morgen wissen:

Die «OP Tinfoil» hat ihre Wirkung offenbar nicht verfehlt: Im «Demokratenchat» herrscht derzeit Chaos pur.

Attila eskaliert im Adminchat gerade komplett und pöbelt jeden Admin an und kickt einfach Admins ohne Grund & Boden 😂 — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 17, 2020

Hildmann schreibt auf Telegram, er erkläre Anonymous den Krieg. Dabei geht es vermutlich, wie meist bei ihm, um Eigenwerbung. Der Vegan-Influencer ist auch Autor von Kochbüchern und hat eine eigene Energydrink-Marke.

Das Hacker-Kollektiv antwortet mit diesem Tweet und erinnert daran: «Der Letzte, der dies getan hat, heisst Aaron Barr und hatte danach keine Mails, Firmenbackups & Firma (HBGary) mehr.»

Attila hat Anonymous den Krieg erklärt! 😍



Der Letzte der dies getan hat, heißt Aaron Barr und hatte danach keine Mails, Firmenbackups & Firma (HBGary) mehr <3 pic.twitter.com/R8P5KfYjp7 — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 17, 2020

Fortsetzung folgt.

