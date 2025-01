Das waren die besten Autos 2024

Der Duster sei ein «unglücklicher Verlierer», schreibt der ADAC, weil es sich bei dem getesteten Modell noch um das 2018 eingeführte Vorgängermodell handelt, das 2024 in sein letztes Produktionsjahr gefahren ist. Inzwischen wurde der Duster von einer neuen Generation abgelöst. Am schlechten Abschneiden des «alten» Duster zeige sich sehr gut, «wie schnell sich die automobile Welt weiterdreht».

Was es auch zu sagen gilt: Insgesamt gibt es im Ranking laut ADAC «kaum noch Verlierertypen». So erhalten 74 der 84 Fahrzeuge mindestens die Gesamtnote «gut».

Die Autos werden in den Rubriken Karosserie / Kofferraum, Innenraum, Komfort, Motor / Antrieb, Fahreigenschaften, Sicherheit sowie Umwelt miteinander verglichen. Aus rund 300 Testkriterien wird eine Gesamtnote errechnet, wobei die Kriterien «Umwelt» und «Sicherheit» am stärksten gewichtet werden. Je tiefer die Note, desto besser ist das Auto.Seit 2016 erfolgt die Bewertung unabhängig von der Fahrzeugklasse, wodurch sich auch Autos unterschiedlicher Klassen und Kosten vergleichen lassen. Nebst der Gesamtnote gibt es gesonderte Ranglisten für die Autokosten (Gesamtkosten nach fünf Jahren), das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein Ranking für die saubersten Autos . (oli)

Die Dominanz der E-Autos auf den vordersten Rängen führt uns vor Augen: Die Zeiten ändern sich, und das in rasantem Tempo. Gegen modernere und umweltfreundlichere E-Autos stehen selbst luxuriöse Verbrenner-Modelle zusehends auf verlorenem Posten. Insbesondere in den beiden Testkategorien «Antrieb» und «Umwelt» sind sie chancenlos.

Das E-Auto von Sony kommt tatsächlich, aber der Preis ist zum Lachen

Das E-Auto von Sony und Honda wird Realität. Es ist quasi eine Playstation auf Rädern – mit viel, viel Rechenpower. Doch der Preis treibt jedem Sony-Fan die Tränen in die Augen.

Vor genau fünf Jahren verblüffte Sony die Tech- und Autowelt und zeigte aus dem Nichts den Prototyp eines Elektroautos. Ab sofort kann es online vorbestellt werden, allerdings vorerst nur in Kalifornien.



Der Afeela 1 kommt in zwei Varianten, die ab 90'000 und ab 103'000 US-Dollar starten, wie Sony und Honda am Montag an der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas gemeinsam verkündeten.