Das waren die besten Autos 2024 – die Top 7 gehen komplett an E-Autos

Der Duster sei ein «unglücklicher Verlierer», schreibt der ADAC, weil es sich bei dem getesteten Modell noch um das 2018 eingeführte Vorgängermodell handelt, das 2024 in sein letztes Produktionsjahr gefahren ist. Inzwischen wurde der Duster von einer neuen Generation abgelöst. Am schlechten Abschneiden des «alten» Duster zeige sich sehr gut, «wie schnell sich die automobile Welt weiterdreht».

Unglücklicher Verlierer: der Dacia Duster in der 2024 noch verfügbaren, inzwischen abgelösten Modellgeneration.

Was es auch zu sagen gilt: Insgesamt gibt es im Ranking laut ADAC «kaum noch Verlierertypen». So erhalten 74 der 84 Fahrzeuge mindestens die Gesamtnote «gut».

Ehrlicherweise muss man auch sagen, dass die Rangliste ganz anders aussieht , wenn man ausschliesslich das Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet. In diesem Ranking haben die Verbrenner-Modelle laut ADAC noch knapp die Nase vorn . Der «Preis-Leistungs-Sieger 2024» heisst Renault Clio , ein günstiger Benziner, der für einen Kleinwagen gut verarbeitet ist und eine hohe Sicherheit bietet. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis attestiert der ADAC auch mehreren E-Autos wie etwa MG 4, Opel Astra Electric, Opel Corsa Electric oder Peugeot e-308.

Die Autos werden in den Rubriken Karosserie / Kofferraum, Innenraum, Komfort, Motor / Antrieb, Fahreigenschaften, Sicherheit sowie Umwelt miteinander verglichen. Aus rund 300 Testkriterien wird eine Gesamtnote errechnet, wobei die Kriterien «Umwelt» und «Sicherheit» am stärksten gewichtet werden. Je tiefer die Note, desto besser ist das Auto.Seit 2016 erfolgt die Bewertung unabhängig von der Fahrzeugklasse, wodurch sich auch Autos unterschiedlicher Klassen und Kosten vergleichen lassen. Nebst der Gesamtnote gibt es gesonderte Ranglisten für die Autokosten (Gesamtkosten nach fünf Jahren), das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein Ranking für die saubersten Autos . (oli)

So testet der ADAC

Für die Elektro-Vorherrschaft gibt es rationale Gründe: E-Autos schneiden laut ADAC-Test beim Antrieb besser ab – etwa, weil sie geräuscharmer fahren, eine starke Beschleunigung aus dem Stand haben und das Getriebe nicht ruckelt. Zudem spielen sie ihre Vorteile in der Umweltkategorie aus , «weil sie immer sparsamer werden und weniger Strom verbrauchen», wie die Autoexpertinnen und -experten erklären.

Die Dominanz der E-Autos auf den vordersten Rängen führt uns vor Augen: Die Zeiten ändern sich, und das in rasantem Tempo. Gegen modernere und umweltfreundlichere E-Autos stehen selbst luxuriöse Verbrenner-Modelle zusehends auf verlorenem Posten. Insbesondere in den beiden Testkategorien «Antrieb» und «Umwelt» sind sie chancenlos.

Besonders erfreulich: Inzwischen erhalten E-Autos diverser Marken gute Noten. Darunter Modelle von Audi, BMW, Kia, Mercedes, Porsche, Skoda oder Volvo. Gut abgeschnitten haben auch das Model 3 und Model Y von Tesla, die jeweils die Gesamtnote 2 bekamen. Leichte Abzüge gab es für den Innenraum, den Federungskomfort und das Fehlen physischer Knöpfe, was die Bedienung erschwere und ein hohes Ablenkungspotenzial habe.

Sehr gut schneidet der Testsieger in den Kategorien Antrieb, Sicherheit, Umwelt und Komfort ab. Kritik gibt es für den bislang besten VW-Stromer primär für den Preis. Besser könnten auch Anhängelast und Zuladung sein.

Von den 84 getesteten Autos haben 18 mit einer Eins vor dem Komma abgeschnitten, was einer Spitzennote entspricht.

Der deutsche Verkehrsverein ADAC testete im abgelaufenen Jahr 84 Autos von 29 Herstellern auf Herz und Nieren. Darunter 22 Benziner, 16 Diesel, 29 Elektroautos, 16 Hybride und ein Gasauto. Die nun veröffentlichte Jahresbestenliste 2024 zeigt ein klares Bild: Die ersten sieben Plätze gehen allesamt an Elektroautos. Insgesamt sind neun der zehn besten Autos des Jahres vollelektrische Modelle.

Der ADAC hat die besten Autos des vergangenen Jahres ermittelt. In die Top Ten schaffen es gleich neun Elektroautos. Auf den ersten Rang fährt ein elektrischer Kombi.

