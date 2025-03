Jetzt nicht nervös werden! Screenshot: YouTube

Wenn der USA-Trip zum Albtraum wird – und wie sich Reisende schützen können

Wer in die Vereinigten Staaten einreisen möchte, muss mit einer weitreichenden digitalen Durchsuchung und dem Absaugen sensibler Daten rechnen. Und es könnte noch schlimmer kommen.

Kritische Äusserungen über den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump können tatsächlich dazu führen, dass man nicht ins Land einreisen darf. Es gibt aber auch diverse andere Gründe, warum die Durchsuchung der eigenen Geräte an der US-Grenze schmerzliche bis verheerende Folgen haben kann. Dieser Artikel versucht, die wichtigsten Fragen dazu zu beantworten.

«Der einzige sichere Weg, sich zu schützen, besteht darin, keine oder nur so wenige Informationen wie möglich mit sich herumzutragen.» Nathan Wessler, ACLU

Wo ist das Problem?

Die internationalen US-Flughäfen und die US-Grenzübergänge (vor allem zu Mexiko und Kanada) sind seit vielen Jahren ein Ort, an dem Ausländerinnen und Ausländer quasi rechtlos sind. Und auch für die eigenen Staatsangehörigen sind die Bürgerrechte eingeschränkt.

Verantwortlich für die weitreichenden Kontrollen von USA-Reisenden ist die Customs and Border Protection (CBP), eine der grössten Strafverfolgungsbehörden der Welt. Ihre Beamten können übrigens auch noch nach dem erfolgreichen Passieren der eigentlichen Grenzkontrolle im Landesinnern «zuschlagen».

Der amerikanische Zoll und Grenzschutz nutzt seinen grossen gesetzlichen Spielraum, um Reisende willkürlich zu befragen und während längerer Zeit festzuhalten. Die Beamtinnen und Beamten dürfen alle mitgeführten elektronischen Geräte durchsuchen. Lokal gespeicherte Daten werden bei Bedarf kopiert, etwa um verschlüsselte Festplatten zu knacken, und sie dürfen in nicht näher spezifizierten Verdachtsfällen für Ermittlungen an andere US-Behörden weitergegeben werden.

Beim geringsten Verdacht können die Beamten Zugriff auf Computer und andere Mobilgeräte verlangen.

Die US-Regierung hat über 100 Millionen in ein Bundesprogramm zur Überwachung der Social-Media-Aktivitäten von Immigranten und ausländischen Besuchern investiert und diesem Programm nach massiven Protesten einen verharmlosenden Namen gegeben.

Das Ganze lief schon unter Trumps Vorgängern. Doch unter dem aktuellen US-Präsidenten, der offen auf Rechtspopulismus und Fremdenhass setzt, sind die schikanösen Grenzkontrollen riskanter denn je. Dies musste etwa ein französischer Wissenschaftler herausfinden, dem Trump-kritische Äusserungen in einem Chat zu Verhängnis wurden. Die Einreise wurde ihm verweigert.

Der US-Bürgerrechtler Nathan Wessler von der American Civil Liberties Union (ACLU) sprach gegenüber «Wired» von «ausserordentlich beunruhigenden Beispielen». Von Vergeltungsmassnahmen aufgrund missliebiger Äusserungen und politischer Meinungen.

«Kombiniert man dies mit der umfassenden Befugnis, die Inhalte unserer Handys und Laptops zu durchsuchen und unsere Texte und Nachrichten zu analysieren, sollte dies Menschen aller politischen Lager – und Menschen mit unterschiedlichen Staatsbürgerschaften und Einwanderungsstatus – besondere Sorgen bereiten.» quelle: wired.com

Wer ist gefährdet?

Der hier schreibende watson-Redaktor hat sich schon 2017 – während Donald Trumps erster Amtszeit als US-Präsident – mit dem Problem befasst. Denn auch damals häuften sich die Meldungen über willkürliche und übergriffige Kontrollen an den US-Grenzen.

Und schon damals warnten wir:

Niemand ist vor willkürlichen Kontrollen sicher. Es sei denn, du hast einen Diplomatenpass.

Was sollte man vor einer USA-Reise tun?

Fachleute für Datenschutz und Datensicherheit raten allen USA-Reisenden, vorab eine persönliche Risikobewertung vorzunehmen. Dazu gehört:

Die eigene Reisehistorie, also alle früher absolvierten Auslandsaufenthalte, kritisch prüfen. Wer in gewissen Ländern war, die aus US-Sicht problematisch sind, muss mit der Zurückweisung rechnen.

Wer das Smartphone oder andere elektronische Geräte mitführt, sollte sicherstellen, dass keine sensitiven Daten enthalten sind (dazu unten mehr).

Bereits vor dem Reiseantritt sollte man sich auch überlegen, wie man im schlimmsten Fall reagiert: Folgt man der Aufforderung des mehr oder weniger freundlichen Beamten, das Handy mitsamt allen darauf gespeicherten Informationen durchsuchen zu dürfen?

Wer davon ausgeht, bei der Einreise in die USA Probleme zu bekommen, sollte vorab am besten einen US-Anwalt kontaktieren und genauestens instruieren.

Das «Wired»-Magazin rät Reisenden:

«Im Falle einer Festnahme haben Sie möglicherweise keinen Zugriff auf Ihre Geräte oder können die Aussenwelt nicht erreichen. Und im schlimmsten Fall einer längeren Inhaftierung benötigen Sie jemanden, der sich für Ihre Freilassung einsetzt und Sie rechtlich vertritt.»

PS: Paranoide sollten sich vorab überlegen, ob die US-Behörden über Umwege an belastende Informationen gelangt sein könnten, die im schlimmsten Fall eine Ermittlung auslösen. Zum Beispiel könnte ein Freund bei einer früheren Geräte-Durchsuchung an einem US-Flughafen ungewollt kompromittierende Daten über einen selbst preisgegeben haben. Und dies könnte dann bei der eigenen Einreise einen «Treffer» ergeben.

Was gilt es über die Kontrolle von Geräten zu wissen?

Die CBP kann bei mitgeführten Geräten grundsätzlich zwei verschiedene Durchsuchungen durchführen:

Bei einer «einfachen Durchsuchung» überprüft ein Beamter den gespeicherten Inhalt in der Regel manuell und ohne zusätzliche externe Geräte.

überprüft ein Beamter den gespeicherten Inhalt in der Regel manuell und ohne zusätzliche externe Geräte. Bei der «erweiterten Durchsuchung» schliesst ein Beamter das Gerät in einem separaten Raum an spezielle Hardware an, um nicht nur auf die Festplatte zuzugreifen, sondern auch deren Inhalte durch KI zu überprüfen, zu kopieren und zu analysieren.

Auszug aus einem CBP-Merkblatt, das vor der Durchsuchung eines Geräts ausgehändigt wird. Screenshot: cbp.gov

Du hast keine Wahl

In den offiziellen Erklärungen auf der CBP-Website steht zwar nicht ausdrücklich, dass Flugpassagiere und andere Reisende ihre Passwörter herausgeben müssen, damit die Kontrolleure auf die Geräte und die entschlüsselten Daten darauf zugreifen können. Wer sich weigert, muss allerdings mit grösserem Ärger rechnen:

«Ist die Überprüfung des elektronischen Geräts aufgrund eines Passworts, einer Verschlüsselung oder eines anderen Sicherheitsmechanismus nicht möglich, kann es zu Ausschluss, Beschlagnahme oder anderen geeigneten Massnahmen oder Verfügungen kommen.»

Wie «Wired» schreibt, haben US-Gerichtsurteile den Zugriff von CBP-Beamten auf Geräte in verschiedenen US-Bundesstaaten eingeschränkt. Es bestehe jedoch kaum eine Garantie dafür, dass dies in der Praxis eingehalten werde, wenn Grenzbeamte den Computer oder das Handy unbeaufsichtigt in Gewahrsam haben.

Wie kann man sich auf das digitale Ausspionieren vorbereiten?

Das «Wired»-Magazin hat mehrere Fachleute zu den Themen Datenschutz und Datensicherheit befragt und kam schon 2017 zur beunruhigenden Erkenntnis, dass selbst die besten Abwehrmassnahmen vielleicht nichts nützen. Dies «angesichts der unvorhersehbaren – und vielerorts undokumentierten – Praktiken des CBP».

Während die CBP nach eigenen Angaben nur etwa 47'000 Geräte der 420 Millionen Menschen durchsuchte, die 2024 die US-Grenze überquerten, erklärten Experten, mit denen der «Guardian» sprach, dass solche Kontrollen unter Trump unvorhersehbar seien.

Der San Francisco International Airport: Wer unvorbereitet einreisen möchte, kann in die langsamen Mühlen der US-Justiz geraten. Bild: keystone

Selbst «die harmlosesten Reisegründe» könnten dazu führen, dass Nicht-Staatsbürger solchen Gerätedurchsuchungen unterzogen werden, sagt Sophia Cope, Juristin der Electronic Frontier Foundation (EFF), einer gemeinnützigen Organisation für digitale Rechte.

In einem EFF-Ratgeber zum Thema steht:

«Das ist ein aussichtsloses Dilemma. Wenn ein Reisender mitmacht, können die Beamten seine sensiblen digitalen Daten überprüfen und kopieren. Lehnt er ab, können die Beamten seine Geräte beschlagnahmen und ihn weiteren Verhören und Inhaftierungen unterziehen.»

Der logische Schluss daraus:

Wer in die USA einreist, sollte keine Mobilgeräte (Laptops, Smartphones, Tablets, Kameras) mitführen, auf denen sensible Daten gespeichert sind.

Einen quasi leeren Laptop mitzuführen oder ganz ohne Handy zu reisen, ist keine wirklich gute Lösung. Denn das könnte ebenfalls Verdacht erregen.

Stattdessen sollte man Reisegeräte einrichten, auf denen ein Minimum an sensiblen Daten gespeichert ist, die aber Sicht der Kontrolleure authentisch wirken.



Es versteht sich von selbst, dass man Geräte nicht mit persönlichen Konten verknüpfen sollte, die einer Inspektion nicht standhalten. Etwa bei Social-Media-Plattformen, auf denen man sich despektierlich über den US-Präsidenten geäussert hatte.

Einige Sicherheitsexperten empfehlen gemäss «Wired», Zweitnamen zu erstellen, also quasi Tarnidentitäten, die man den Kontrolleuren anbieten könne, während man ein sensibleres Konto geheim halte. Dies sei allerdings wiederum ein ziemlich riskantes Unterfangen:

«Wenn CBP-Beamte Ihre Identität jedoch tatsächlich mit einem Konto verknüpfen, das Sie zu verbergen versucht haben, kann dies zu einer längeren Haft und bei Nicht-Staatsbürgern sogar zu einer Einreiseverweigerung führen.»

Und die Cloud?

An den US-Grenzen gelten offizielle Richtlinien, die den Kontrolleuren die Durchsuchung von Online-Cloud-Diensten grundsätzlich verbieten.

Auf der CBP-Website heisst es dazu:

«Bei der Grenzdurchsuchung werden nur die Informationen geprüft, die zum Zeitpunkt des Vorlegens auf dem Gerät gespeichert sind. CBP-Beamte dürfen das Gerät nicht verwenden, um auf Informationen zuzugreifen, die ausschliesslich extern gespeichert sind.»

Weiter wird versprochen, dass CBP-Beamte vor dem Beginn einer einfachen oder erweiterten Durchsuchung eines Geräts sicherstellen würden, dass alle Daten- und Netzwerkverbindungen deaktiviert sind.

Wer kein separates Reisegerät in Betrieb nehmen könne, sollte sich von Apps und Cloud-Diensten wie Google Drive oder Microsoft One Drive abmelden, empfiehlt die EFF. Denn sonst könnten allzu neugierige Grenzbeamte versucht sein, auf Dokumente oder Daten zuzugreifen, die eigentlich nur extern gespeichert sind.

Welche Länder warnen vor USA-Reisen?

Zuletzt hat die niederländische Regierung eine neue Warnung an ihre Bürgerinnen und Bürger herausgegeben, die eine Reise in die USA planen. Und diese Warnung richtet sich speziell an schwule, lesbische und transsexuelle Menschen sowie alle, die einer geschlechtlichen oder sexuellen Minderheit angehören.

In der vergangenen Woche hatte Deutschland seine Reisehinweise für die USA aktualisiert, nachdem drei deutsche Staatsbürger trotz Einhaltung der offiziellen Verfahren an der Grenze festgenommen worden waren. Nun wird gewarnt, dass die CBT auch deutschen Staatsbürgern die Einreise verweigern könne, die ein Visum oder eine ESTA-Genehmigung erhalten haben.

Auch Grossbritannien warnt inzwischen Reisende, dass sie die amerikanischen Einreisebedingungen zwingend einhalten müssten, sonst drohe Inhaftierung.

Seit Trumps Rückkehr ins Weisse Haus akzeptieren die US-Behörden nur noch die Geschlechtsangabe männlich oder weiblich. Dies kann Folgen für Antragsteller haben, die eine ESTA-Einreisegenehmigung für Kurzaufenthalte oder ein Visum beantragen.

Bundesbern hat bislang auf eine Anpassung der Reisehinweise für die Vereinigten Staaten verzichtet.