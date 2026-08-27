Auf der Yacht der Zuckerbergs knallen die Champagnerkorken … Bild: imago-images.de

Kommentar

Social Media verhält sich wie die Tabakindustrie – und kauft sich frei

Ein historischer Gerichtsprozess hätte die Macht der Tech-Konzerne brechen und einen echten, dauerhaften Schutz für Kinder und Jugendliche etablieren können. Doch nun kommt es wie bei den Zigarettenherstellern.

Daniel Schurter Folge mir

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Die Bühne war bereitet: 29 US-Bundesstaaten hatten Meta vor Gericht gezerrt. Doch statt ein wegweisendes Urteil zu erstreiten, knickten die Kläger im letzten Moment ein. Für 17 Milliarden Dollar kann sich Mark Zuckerberg von seiner Verantwortung freikaufen. Es gibt keinen Sieg für den Jugendschutz, sondern einen fragwürdigen Kompromiss.

Die jüngsten Ereignisse erinnern ans Vorgehen der amerikanischen Tabakkonzerne in den 1990er-Jahren. Auch «Big Tobacco» wusste jahrzehntelang durch interne Studien um die Suchtgefahr und die verheerenden gesundheitlichen Folgen seiner Produkte. Gleichzeitig wurden diese Schäden nach aussen hin systematisch verharmlost.

Als die US-Bundesstaaten klagten, kauften sich die Zigarettenhersteller mit einem milliardenschweren Vergleich frei. Sie zahlten für damalige Verhältnisse eine astronomische Summe – und durften ihr toxisches Geschäftsmodell mit ein paar Einschränkungen weiterführen.

Einen Tabak-Moment erlebt nun die Social-Media-Branche. Auch Meta weiss seit Jahren, wie sehr Instagram der Gesundheit vieler Teenager schadet. Und Zuckerberg kopiert das bewährte «Playbook» der Tabak-Bosse und kommt sogar noch deutlich billiger weg: Er bezahlt nur ein paar Milliarden, die Schuldfrage bleibt ungeklärt, und er kassiert weiter.

Jugendschutz mit Ablaufdatum

Die gegen Meta klagenden US-Bundesstaaten haben die Chance verpasst, einen juristischen Präzedenzfall zu schaffen, um die suchtfördernden Social-Media-Algorithmen dauerhaft auszubremsen. Diese Chance haben sie für schnelles Geld geopfert. Der ausgehandelte Betrag entspricht einer Summe, die der Tech-Konzern in einem einzigen Geschäftsquartal locker einnimmt und keine Wirkung zeigen wird.

Auf den ersten Blick klingen Metas Zugeständnisse gut, was die neuen Jugendschutz-Massnahmen. Zumindest für amerikanische Väter und Mütter: Es soll nun ein tägliches Zeitlimit von zwei Stunden für Teenager geben, eine nächtliche Sperre zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens, sowie einen nicht-personalisierten Feed. Doch wer genauer hinschaut, erkennt die massiven Schwächen des Deals.

Erstens haben die Massnahmen ein Ablaufdatum. Meta verpflichtet sich zu den schmerzhaftesten Einschränkungen – wie dem Zeitlimit – für nur gerade fünf Jahre. Was passiert danach? Dann darf der Konzern wieder ungeniert aus der Aufmerksamkeit der Jugendlichen Profit schlagen.

Zweitens kranken all diese Social-Media-Limiten an der technischen Umsetzung: Sie greifen logischerweise nur bei Nutzerkonten, die von Meta überhaupt als minderjährig erkannt werden. Tatsächlich ist die Online-Alterskontrolle notorisch fehleranfällig und lässt sich leicht austricksen.

Drittens lassen sich die Begrenzungen durch elterliche Erlaubnis umgehen. Das wälzt die Verantwortung perfiderweise wieder auf die Erziehungsberechtigten ab, statt das Grundproblem der manipulativen Plattform-Designs zu lösen.

Zuckerbergs durchsichtiges Spiel

Der Meta-Chef nutzt den Deal zudem für ein durchschaubares Manöver. Ein beachtlicher Teil der Milliardenzahlung – fast 30 Prozent – sowie die Verlängerung der Massnahmen auf zehn Jahre erfolgen nur, wenn YouTube und TikTok mitziehen. So macht Meta den Jugendschutz zur Verhandlungsmasse im Kampf gegen die starken US-Konkurrenten. Und lenkt geschickt von den eigenen Versäumnissen ab.

Wenn Jugendschutz nicht durch strenge Gesetzgebung und Gerichtsurteile erzwungen, sondern in Hinterzimmern ausgehandelt wird, entsteht ein nutzloser Flickenteppich. Der kalifornische Staat kündigt zwar an, sich verstärkt auf laufende Klagen gegen TikTok und Snapchat zu konzentrieren. Doch das bedeutet erneut jahrelange juristische Katz-und-Maus-Spiele. Und Big Tech richtet weiter Schaden an.

Wenn wir den Schutz junger Menschen wirklich ernst nehmen, darf er nicht von der Gnade einzelner Techmilliardäre abhängen. Es muss einen Standard geben, der alle gesellschaftsschädlichen Konzerne in die Schranken weist.

Amerika hätte vor Gericht die Chance gehabt, ein historisches Urteil zu erwirken. Stattdessen nimmt man lieber das Geld und lässt die Verantwortlichen vom Haken.

Die Zeche bezahlen wir alle.