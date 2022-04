Russische Elite-Hacker attackieren Stromversorgung in der Ukraine mit neuer Malware

APT-Gruppen sind besonders gefährliche Hackergruppen, die rund um den Globus zuschlagen und dabei spezielle Angriffswerkzeuge und eigene Malware einsetzen. Das Kürzel APT steht für Advanced Persistent Threat («fortgeschrittene andauernde Bedrohung») und bezieht sich auf aufwändig konzipierte, massgeschneiderte Cyberattacken. Meist geht es den staatlichen Auftraggebern um Spionage, Sabotage sowie Desinformation und Propaganda. Bei ihren Hackerangriffen gehen die Angreifer sehr zielgerichtet vor und nehmen – wenn erforderlich – einen beträchtlichen Aufwand auf sich, um nach dem ersten Eindringen in einen geschützten Computer das gesamte Netzwerk des Opfers auszukundschaften, «Hintertüren» zu installieren und sich dort unbemerkt für längere Zeit einzunisten. Öfters verwenden die Angreifer sogenannte Zero-Day-Exploits, um ihre Ziele zu erreichen. Das sind massgeschneiderte Hacking-Tools, die unbekannte IT-Schwachstellen ausnutzen, gegen die noch kein Gegenmittel existiert. Häufig ist Microsoft-Software betroffen, allen voran die Windows-Betriebssysteme sowie Office-Programme. Die amerikanische IT-Sicherheitsfirma Mandiant begann als erste damit, den im Versteckten agierenden und namenlosen Hackergruppen zwecks Wiedererkennung eine Nummer zu geben – den Anfang machte «APT1», eine Cyberspionage-Einheit der Volksrepublik China. Ein weiteres bekanntes Schema zur Bezeichnung von staatlichen und staatsnahen Hackern stammt von der Firma Crowdstrike: Dabei erhält jede Gruppe den Namen eines für das Herkunftsland typischen Tieres (z.B. Panda für China, Bär für Russland) sowie einen leicht zu merkenden Begriff, der meist willkürlich auf eine Besonderheit der Gruppe deutet – wie etwa «Wicked Panda» oder «Cozy Bear». Die IT-Sicherheitsfachleute von Microsoft wiederum verwenden chemische Elemente als Namensgeber, so bezeichnen sie etwa APT25 aus China als «Nickel».

Der vereitelte Angriff auf die ukrainische Stromversorgung dürfte die Verantwortlichen nun zusätzlich auf Trab halten. IT-Sicherheitsexperten rund um den Globus suchen derzeit in den eigenen Netzwerken nach verdächtigen Spuren.

Staatliche Organisation, nationale Cybersecurity-Teams und ihre Partner aus der Privatwirtschaft sind wegen Russland schon länger in Alarmbereitschaft und rechnen auch selber mit Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen.

Was bedeutet das für westliche Staaten?

In der öffentlich einsehbaren Anklageschrift wurden mehrere russische GRU-Hacker namentlich genannt, die für verheerende Cyberangriffe verantwortlich sein sollen. Die Anklagepunkte reichten vom Industroyer-Angriff auf die ukrainische Energieversorgung 2016, über Cyberangriffe auf die Olympischen Spiele 2018 mit der Malware «Olympic Destroyer», bis zur Verbreitung des NotPetya-Wurms 2017, der weltweit Windows-Computer infizierte, Grossunternehmen wie Maersk lahmlegte und über 10 Milliarden Dollar Schaden anrichtete.

Die IT-Experten von Eset sind höchst zurückhaltend, wenn es um die Zuordnung (Attribution) solcher Attacken geht. Ihre Formulierung lässt darauf schliessen, dass es sich mit grösster Wahrscheinlichkeit um die russischen Elite-Hacker handelt, die als «Sandworm» seit Jahren ihr Unwesen treiben und als besonders versiert gelten in Sachen Cyber-Sabotage.

«Wir gehen (...) davon aus, dass die Angreifer eine neue Version der Industroyer-Malware verwendet haben, die 2016 verwendet wurde, um die Stromversorgung in der Ukraine zu unterbrechen.»

Im Eset-Firmenblog verraten die IT-Sicherheitsfachleute einige Details zu dem kürzlich entdeckten Angriff, wobei die Untersuchungen allerdings noch immer am Laufen sind:

Was wissen wir über den Angriff mit «Industroyer2»?

Der Schaden hielt sich nicht zuletzt dank der mit westlicher Hilfe aufgerüsteten Cybersecurity der Ukrainer in Grenzen. Das Land gilt als Vorreiter in Sachen Cybersecurity, da es seit Jahren von russischen Hackerangriffen betroffen ist.

«Die Ukraine steht wieder einmal im Mittelpunkt von Cyberangriffen auf ihre kritische Infrastruktur. Diese neue Industroyer-Kampagne folgt auf mehrere Wellen von Wipern, die es auf verschiedene Sektoren in der Ukraine abgesehen haben.»

Die Cyberattacke erinnert an einen früheren Angriff aus dem Jahr 2016. Damals gelang es mutmasslich zum russischen Militärgeheimdienst GRU gehörenden Hackern, die ukrainische Stromversorgung mit Schadsoftware lahmzulegen. Die damals entdeckte Malware wurde «Industroyer» getauft, da sie in der Lage war, industrielle Steuerungen zu manipulieren.

Der Angriff konnte mit vereinten Kräften gerade noch rechtzeitig vereitelt werden, wobei ein staatliches IT-Sicherheitsteam, das Computer Emergency Response Team of Ukraine (CERT-UA), ebenfalls eine wichtige Rolle spielte, wie aus dem Blog-Beitrag von Eset hervorgeht (dazu unten mehr).

Mit «Industroyer2» wurden Umspannwerke in der Ukraine attackiert, wie das renommierte IT-Sicherheitsunternehmen Eset am Dienstag mitteilte. Ziel der Hacker sei «die Stilllegung der Infrastruktur» gewesen. Sprich: Die Angreifer versuchten, die Stromversorgung zu unterbrechen und als Worst-Case-Szenario einen Blackout zu verursachen.

Was ist passiert?

Auf Industrieanlagen der ukrainischen Energiewirtschaft ist eine massive Cyberattacke verübt worden. Die unbekannten Täter, die der russischen Elite-Hackergruppe Sandworm zugerechnet werden, haben eine bislang unbekannte Malware namens «Industroyer2» eingesetzt. Dies hat die slowakische IT-Sicherheitsfirma Eset am Dienstag publik gemacht.

Bundesrat eröffnet Institut für künstliche Intelligenz in Bulgarien

Russische Elite-Hacker attackieren Stromversorgung in der Ukraine mit neuer Malware

IT-Sicherheitsexperten haben in der Ukraine eine Schadsoftware entdeckt, die sie «Industroyer2» nennen. Es sei der Nachfolger der zerstörerischen Cyberwaffe, die 2016 die ukrainische Stromversorgung lahmlegte.

Umspannwerke in der Ukraine sollten lahmgelegt werden.

Umspannwerke in der Ukraine sollten lahmgelegt werden. symbolBild: watson / shutterstock

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Impfchef Berger laut Bericht entführt: Mutmasslicher Täter in Wallisellen erschossen

So soll der Krieg in der Ukraine enden – russischer Text lässt Böses erahnen

Drei Frauen wollen, ach, an seine Brust?! Mats Hummels im totalen Dating-Chaos

Putin: Keine Zweifel an Erfolg von «Spezialoperation» + Weitere 4350 Menschen evakuiert

Polizeikontrolle: Hier fährt ein Roboterauto einem verdutzten Beamten davon 😅

Stell dir vor, du willst bei einer Verkehrskontrolle ein Auto wegen eines vermutlich defekten Lichts anhalten, doch es sitzt niemand am Steuer. Und als du dich dem Fahrzeug näherst, fährt es wie von Geisterhand gesteuert davon. So ist es kürzlich einem Streifenpolizisten in San Francisco passiert.