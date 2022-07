Angriff per Lebenslauf: Diese russische Malware bleibt nahezu unentdeckt

APT-Gruppen sind besonders gefährliche Hackergruppen, die rund um den Globus zuschlagen und dabei spezielle Angriffswerkzeuge und eigene Malware einsetzen. Das Kürzel APT steht für Advanced Persistent Threat («fortgeschrittene andauernde Bedrohung») und bezieht sich auf aufwändig konzipierte, massgeschneiderte Cyberattacken. Meist geht es den staatlichen Auftraggebern um Spionage, Sabotage sowie Desinformation und Propaganda. Bei ihren Hackerangriffen gehen die Angreifer sehr zielgerichtet vor und nehmen – wenn erforderlich – einen beträchtlichen Aufwand auf sich, um nach dem ersten Eindringen in einen geschützten Computer das gesamte Netzwerk des Opfers auszukundschaften, «Hintertüren» zu installieren und sich dort unbemerkt für längere Zeit einzunisten. Öfters verwenden die Angreifer sogenannte Zero-Day-Exploits, um ihre Ziele zu erreichen. Das sind massgeschneiderte Hacking-Tools, die unbekannte IT-Schwachstellen ausnutzen, gegen die noch kein Gegenmittel existiert. Häufig ist Microsoft-Software betroffen, allen voran die Windows-Betriebssysteme sowie Office-Programme. Die amerikanische IT-Sicherheitsfirma Mandiant begann als erste damit, den im Versteckten agierenden und namenlosen Hackergruppen zwecks Wiedererkennung eine Nummer zu geben – den Anfang machte «APT1», eine Cyberspionage-Einheit der Volksrepublik China. Ein weiteres bekanntes Schema zur Bezeichnung von staatlichen und staatsnahen Hackern stammt von der Firma Crowdstrike: Dabei erhält jede Gruppe den Namen eines für das Herkunftsland typischen Tieres (z.B. Panda für China, Bär für Russland) sowie einen leicht zu merkenden Begriff, der meist willkürlich auf eine Besonderheit der Gruppe deutet – wie etwa «Wicked Panda» oder «Cozy Bear». Die IT-Sicherheitsfachleute von Microsoft wiederum verwenden chemische Elemente als Namensgeber, so bezeichnen sie etwa APT25 aus China als «Nickel».

«Cozy Bear» war unter anderem verdächtigt worden, während der Corona-Pandemie unter anderem von Organisationen in der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen «wertvolle Daten» zu stehlen. Ausserdem sollen sich die Hacker während der Amtszeit von Barack Obama Zugriff auf die E-Mail-Systeme des US-Aussenministeriums und des Weissen Hauses verschafft.

Die Vorgehensweise der Malware erinnere Unit 42 stark an die von Russland unterstützte Hackergruppe «Cozy Bear», schreibt The Register. Diese hatte immer wieder Malware hinter Iso-Dateien versteckt. Ausserdem sei die aktuelle Iso-Datei am selben Tag erstellt worden, an dem eine neue Version von BRC4 veröffentlicht worden sei.

Laut The Register sei das Programm von 56 bekannten Antivirenprogrammen nicht erkannt worden. Das Team hinter dem Tool namens Brute Ratel (BRC4) , mit dem die Malware erstellt wurde, behaupte sogar, die Antiviren-Software durch sogenanntes Reverse-Ingenie zu haben, um Schadprogramme wie die aktuelle Malware schwieriger als bisher erkennen zu können.

Was macht die Malware so gefährlich?

Ein neues, fast unauffindbares Schadprogramm steht offenbar in Zusammenhang mit einer russischen Hackergruppe. Das berichtet das IT-Magazin The Register und beruft sich auf Angaben der US-Sicherheitsforscher von Unit 42.

Angriff per Lebenslauf: Diese russische Malware bleibt nahezu unentdeckt

Eine neue Windows-Malware ist von 56 Antivirenprogrammen nicht entdeckt worden. Sicherheitsforscher sehen die Schadsoftware in Zusammenhang mit einer bekannten Hackergruppe.

