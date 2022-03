«Die Physik des Cyberspace unterscheidet sich völlig von allen anderen Kriegsgebieten. In dieser Physik, so erinnert uns NotPetya, ist Entfernung keine Verteidigung. Jeder Barbar steht bereits an jedem Tor. Und das Netz von Verstrickungen in diesem Äther, das die Welt in den letzten fünfundzwanzig Jahren geeint und erhoben hat, kann sie an einem Sommertag innerhalb weniger Stunden zum Einsturz bringen.»

quelle: andy greenberg, «sandworm»