Beim «Connect»-Test 2020 schneidet die Swisscom laut dem deutschen Computer-Magazin überragend ab. Bei 5G hat Sunrise die Nase vorn.

Die Swisscom, vor Sunrise und Salt.

Der Test zeigt laut srf.ch bei allen drei Anbietern eine Netzabdeckung in grösseren Städten von 100 Prozent. Unterschiede gebe es, wenn man mit dem Zug unterwegs sei. Hier seien Swisscom und Sunrise etwas besser als Salt. «Gleiches Bild auch bei der Datenübertragung: Beim Live-Streaming von Filmen oder Videos hat die Swisscom die Nase vorn.»

Auch 5G-Verbindungen wurden getestet, die Ergebnisse aber nicht für die Bewertung berücksichtigt (siehe unten).

Zur Swisscom (1. Platz) schreibt «Connect»: