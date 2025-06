Die Nintendo Switch 2 in der TV-Docking-Station. bild.: nintendo

Nintendos neue Konsole ist endlich da – die wichtigsten Fragen und Antworten zur Switch 2

Nintendos Switch 2 kommt heute weltweit in die Läden. Wir liefern die Antworten auf die brennendsten Fragen.



Oliver Wietlisbach

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. Genau, das ist heute!

Und noch ein Hinweis vorab: Ein ausführlicher Test der neuen Nintendo-Konsole folgt nächste Woche.

Wenn du eine Nintendo-Konsole auspackst … bild: @kitosan

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Switch 2 im Überblick.

Was kostet die Nintendo Switch 2?

Kunden haben die Wahl: Nur die Switch 2 oder im Bundle mit «Mario Kart World». bild: nintendo

Die Switch 2 inklusive Joy-Con-2-Controller kostet 469 Franken. Zum Start gibt es ein Bundle mit «Mario Kart World» für 509 Franken. Allerdings ist darin nur ein Downloadcode für die digitale Version enthalten. Händler können die Konsole günstiger verkaufen, was wegen der sehr hohen Nachfrage kaum passieren wird.

Das ist enthalten:



1 x Nintendo-Switch-2-Konsole (256 GB Speicher)

1 x Joy-Con 2 (links)

1 x Joy-Con 2 (rechts)

2 x Joy-Con 2-Handgelenksschlaufe

1 x Nintendo Switch 2-Station

1 x Joy-Con 2-Halterung

1 x Nintendo Switch 2-Netzteil

1 x Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel

1 x Nintendo Switch 2-Dokument «Wichtige Informationen»

Ist die Grafik deutlich besser?

«Hogwarts Legacy» auf der Switch und der Switch 2. bild: nintendo

Ja. Switch-2-Spiele sehen um Welten besser als bisherige Switch-Games (YouTube-Video) aus. Die neue Switch ist laut Prozessor-Hersteller Nvidia rund zehnmal leistungsfähiger als die Vorgängerin. Sie unterstützt maximal 4K-Auflösung im Dock-Modus am Fernseher und Full-HD im Handheld-Modus.

Multi-Plattform-Spiele sehen auf der Switch 2 tendenziell besser aus als auf der PS4, erreichen aber nicht die Qualität der PS5 oder Xbox Series X. Am ehesten ist die Grafik mit der PS4 Pro vergleichbar und in Tuchfühlung mit der Xbox Series S, was für eine mobile Hybridkonsole eindrücklich ist.

«Street Fighter 6» auf der PS4, Switch 2 und PS5. Die Switch-2-Version profitiert von Nvidias Hochskalierungs-Technologie DLSS. bild: neogaf

Grafisch hält die Switch 2 – nicht zuletzt dank Nvidias Upscaling-Technologie (DLSS) – mit auf dem Papier stärkeren, aber technisch älteren Konsolen gut mit. Erfahrungsgemäss werden künftige Switch-2-Spiele noch etwas besser aussehen, sobald die Entwickler mehr Erfahrung mit der neuen Konsole gesammelt haben.

Grafik ist aber nicht alles: Das besonders leistungshungrige Spiel «Cyberpunk 2077» läuft auf der Switch 2 zwar weit besser als auf der PS4, erreicht aber nur 30 bis 40 Bilder pro Sekunde (FPS) in maximal Full-HD-Auflösung. Auf der PS5 ist mit bis 60 FPS in 4K ein flüssigeres Spielerlebnis möglich.



«Cyberpunk 2077» auf der PS5 und Switch 2 Auf der Switch 2 läuft «Cyberpunk 2077» weniger flüssig, hält aber grafisch dank DLSS gut mit. Video: YouTube/Cycu1

Laufen Switch-Spiele auch auf der Switch 2?

Ja. Tausende Switch-Spiele von Nintendo und anderen Game-Entwicklern laufen auch auf der Switch 2. Von den über 15'000 Spielen von Drittanbietern sollen laut Nintendo 98,88 Prozent mit der Switch 2 kompatibel sein. Teils braucht es dafür aber noch ein Update.



Vom Leistungssprung gegenüber der alten Switch profitieren auch viele bisherige Switch-Spiele, die teils für die Switch 2 ein Update erhalten und so flüssiger laufen, schöner aussehen, kürzere Ladezeiten aufweisen oder zusätzlich neue Inhalte bekommen. Je nach Umfang sind die Updates kostenlos oder kosten 10 bis 20 Franken.



Was sind die Unterschiede zwischen Switch und Switch 2?

Die Switch 2 (unten) ist grösser als die erste Switch. Auch Analogsticks und Buttons sind grösser und spürbar besser. bild: nintendo

Die Switch 2 hat die gleiche Form wie die Original-Switch, ist aber massiv schneller und auch etwas grösser. Das Display wächst von 6,2 Zoll (7 Zoll beim OLED-Modell) auf 7,9 Zoll an. Es unterstützt eine flüssige Bildwiedergabe bis 120 Hertz, 1080p-Auflösung (Full-HD) und HDR, was Farben und Kontraste kräftiger zum Ausdruck bringt.

Beim ersten Anspielen vor zwei Monaten in Paris überzeugte der helle LCD-Bildschirm mit knackigen Farben und gestochen scharfer Auflösung. Dass es keine OLED-Technologie ist, ist mir keine Sekunde negativ aufgefallen. Wenn man es nicht weiss, hält man ihn mit grösster Wahrscheinlichkeit für einen OLED-Screen. Die Switch 2 fühlte sich auch hochwertiger als die Vorgängerin an und lag trotz des etwas höheren Gewichts angenehm in der Hand.



Das Display unterstützt HDR, was strahlende Farben und bessere Kontraste ermöglicht.

bild: nintendo

Da die Konsole gewachsen ist, wurden auch die neu magnetisch ansteckbaren Joy-Cons (Game-Controller) und somit die Control-Sticks grösser.

Die neuen Joy-Con 2 verfügen über optische Sensoren und können in Spielen wie «Cyberpunk 2077» oder «Metroid Prime 4» wie eine Computer-Maus genutzt werden. Davon profitieren nebst Ego-Shooter auch Strategiespiele wie «Civilization VII».

Auch einige ältere Switch-Spiele können auf der Switch 2 nach einem Update die Maussteuerung nutzen. Diese ist zumindest auf einer Mausmatte schnell und präzise, aber der Joy-Con 2 ist weniger ergonomisch als eine gute PC-Maus. Zum Glück lassen sich offenbar auch klassische PC-Mäuse via USB verbinden.



Pfiffig ist die Idee, die Joy-Cons mit einem Sensor an der Unterseite als Maus zu nutzen. bild: watson

4K-Grafik im Dock-Modus am TV

In der TV-Docking-Station läuft die Switch 2 mit deutlich mehr Leistung als im Handheld-Modus. Auf dem Fernseher ist daher 4K-Darstellung (3840 x 2160 Pixel) mit bis zu 60 FPS oder Full-HD mit 120 FPS möglich. Theoretisch ist auch 1440p mit 120 FPS möglich, allerdings hängt es immer vom Spiel ab, welche Auflösung und wie viele Bilder pro Sekunde effektiv erreicht werden.

Der interne Speicher ist nun viel schneller und wächst von bislang 32 bzw. 64 GB auf 256 GB an. Er kann mit microSD Express Cards (bis zu 2 TB) erweitert werden. Dies ist notwendig, da Switch-2-Spiele mehr Speicherplatz belegen. «Cyberpunk 2077» benötigt fast 60 GB und das neue «Mario Kart World» 23 GB.

Erfreulicherweise hat Nintendo auch die Rumble-Funktion der Joy-Cons verbessert und bringt ausgewählte GameCube-Spiele auf die Switch 2, worauf Besitzer einer alten Switch verzichten müssen.

Das Video zeigt die wichtigsten Funktionen der Switch 2 Video: YouTube/Nintendo DE

Welche Spiele erscheinen für die Switch 2?

Das erste Hit-Game für die Switch 2 ist bereits im Vorfeld geleakt 😉

Nein, «Yoshi begeht Steuerbetrug», ist natürlich KEIN Game für die Switch 2. bild: reddit

Ha ha, und welche Spiele kommen wirklich?

Für die Switch 2 wird es drei unterschiedliche Spieletypen geben:

Switch-2-Spiele, die exklusiv für die neue Konsole entwickelt werden. Switch-1-Spiele, die auch auf der Switch 2 laufen. Switch-2-Edition-Games (Switch-1-Spiele, die eine technisch verbesserte Switch-2-Version bekommen).

Am Starttag sind 24 Switch-2-Spiele und Switch-2-Edition-Games (also für Switch 2 optimierte Switch-Titel) verfügbar. Dazu kommen Tausende Switch-Spiele, die ebenfalls auf der Switch 2 laufen.

Auch GameCube-Spiele finden über das Online-Abo den Weg auf die Switch 2. bild: nintendo

Zu den wichtigsten Launch-Games gehören:

«Mario Kart World»

«Cyberpunk 2077 Ultimate Edition»

«Hogwarts Legacy»

«Civilization 7»

«Zelda: Breath of the Wild» (Switch 2 Edition)

«Zelda: Tears of the Kingdom» (Switch 2 Edition)

«Mario Kart World» für Switch 2 Ein ausführlicher Test von «Mario Kart World» erscheint demnächst auf watson. Video: YouTube/Nintendo DE

Zu den wichtigsten Spielen bis Ende 2025 zählen:

«Donkey Kong Bananza» (Juli)

«Metroid Prime 4: Beyond»

«Elden Ring: Tarnished Edition»

«Final Fantasy 7 Remake Intergrade»

«Hades 2»

«Borderlands 4» (September)

«Star Wars Outlaws» (September)

«Pokémon Legends: Z-A» (Oktober)

Diese Games kommen für Switch 2 Video: YouTube/The Verge

Eine Liste aller für 2025 angekündigten Spiele findest du hier.

Kommt erst 2026: «The Duskbloods» von FromSoftware «The Duskbloods», ein Mehrspielertitel von FromSoftware, den Schöpfern von «Dark Souls» und «Elden Ring», erscheint 2026 exklusiv für Switch 2. Video: YouTube/Nintendo DE

Was kosten Switch-2-Spiele?

So sehen die Gamehüllen aus. bild: @necrolipe

Im Vorfeld zu reden gaben die Spiele-Preise: 90 Franken möchte Nintendo für «Mario Kart World» (80 Franken für die digitale Version) sowie 80 Franken für «Donkey Kong Bananza» (70 Franken für die digitale Version). Händler können die Spiele günstiger anbieten und tun dies teils auch.

Allgemein müssen sich Spieler aber auf höhere Preise einstellen: AAA-Spiele wie «Elden Ring: Tarnished Edition» von Drittentwicklern kosten im Handel ebenfalls rund 80 Franken.

Die gute Nachricht: Kleinere Nintendo-Games sind günstiger und längst nicht alle Publisher machen die Preiserhöhung mit. Die «Cyberpunk 2077 - Ultimate Edition» mit der Erweiterung «Phantom Liberty» kostet 64 Franken. Kleinere Spiele wie das Rennspiel «Fast Fusion» kosten 15 Franken.



Sind die bisherigen Controller mit der Switch 2 kompatibel?

Ja. Joy-Con-Controller und Pro-Controller funktionieren weiterhin drahtlos mit der Switch 2. Allerdings können die alten und kleineren Joy-Con nicht an der Nintendo Switch-2-Konsole aufgeladen werden. Das geht nur via Switch 1 oder mit Zubehör wie der Joy-Con-Aufladehalterung.

Gibt es einen neuen Pro-Controller?

Ja. Nintendo hat den Pro-Controller überarbeitet. Laut ersten Tests soll er deutlich besser als die Joy-Con 2 sein. Wir werden dies in den nächsten Tagen selbst testen. Bereits klar ist leider, dass er wiederum keine analogen Schultertasten hat.

Der neue Pro-Controller kostet 90 Franken. bild: nintendo

Sind bisherige microSD-Karten mit der Switch 2 kompatibel?

Nein, die alten microSD-Karten für die Switch sind für die Switch 2 zu langsam. Die Switch 2 ist daher nur mit schnelleren, aber auch teureren microSD Express Cards kompatibel.

Wie sieht's mit der Akkulaufzeit aus?

Nintendo gibt die Akkulaufzeit mit 2 bis 6,5 Stunden an. Die effektive Laufzeit hängt stark vom jeweiligen Spiel ab.

Wird Nintendo Switch Online weiterhin unterstützt?

Ja. Für die Switch 2 gibt es auch neue Online-Funktionen wie GameChat. Zudem sind ab sofort GameCube-Spiele im «Online-Abo + Erweiterungspaket» verfügbar, aber nur auf der Switch 2. Nintendo verkauft gar einen neuen GameCube-Controller, der mit der Switch 2 kompatibel.



Für den GameChat gibt es auf dem rechten Joy-Con-Controller einen C-Button. Damit kann man über das in der Konsole integrierte Mikrofon beim Spielen mit insgesamt zwölf Personen in einem Voice-Chat sprechen, wahlweise auch per Video. Man kann zudem den Bildschirm mit anderen teilen.

Wird die bisherige Switch weiter angeboten?

Ja. Die Switch der ersten Generation wird auch künftig angeboten. Sie kostet rund 250 Franken. Das leicht verbesserte OLED-Modell ist für etwa 300 Franken erhältlich. Die Lite-Version, die nur als Handheld genutzt werden kann, gibt es ab 200 Franken.