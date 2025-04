Die Nintendo Switch 2 in der ebenfalls neuen TV-Docking-Station. bild: nintendo

Nintendo enthüllt die Switch 2 – so kannst du die Präsentation sehen

Nintendo stellt die Switch 2 am Mittwoch umfassend vor und gibt hoffentlich alle Details zur neuen Konsole preis. Den Livestream kannst du hier schauen.



Oliver Wietlisbach Folge mir

Mehr «Digital»

Das Wichtigste:

Nintendo zeigt die Switch 2 erstmals im Detail.

Die Video-Präsentation Nintendo Direct zur Switch 2 beginnt am 2. April (Mittwoch) um 15 Uhr und dauert eine Stunde.

Den Livestream kannst du hier oder auf Nintendos YouTube-Kanal verfolgen.

Wie die Switch 2 aussieht, wissen wir. Was sie kann, muss Nintendo heute zeigen. Nach dem Enthüllungs-Trailer von Mitte Januar gewährt Nintendo darum nun einen genaueren Blick auf die Switch 2. Die Japaner werden im Videostream voraussichtlich auch den Preis, den genauen Verkaufsstart und die ersten Spiele für die neue Hybrid-Konsole kommunizieren.



Bei uns kannst du den deutschsprachigen Nintendo-Direct-Livestream ab 15 Uhr schauen.



Nintendo präsentiert die Switch 2 im Detail Die Nintendo Direct zur Switch 2 beginnt am Mittwoch um 15 Uhr. Video: YouTube/Nintendo DE

Hinweis: Dieser Artikel wird nach der Video-Präsentation laufend aktualisiert.

Wann kommt die Switch 2?

Sicher in diesem Jahr, aber voraussichtlich nicht vor Juni 2025.



Was kostet der Spass?

Den Preis hat Nintendo bisher nicht genannt. Analysten rechnen in den USA mit 400 bis 450 Dollar, also mindestens 100 Dollar mehr als bei der ersten Switch. Alles unter 400 Franken wäre eine Überraschung.



Die Switch der ersten Generation wird auch künftig weiterhin angeboten. Sie kostet rund 250 Franken. Das leicht verbesserte OLED-Modell ist für etwa 300 Franken erhältlich.



Wie sieht die neue Nintendo-Konsole aus?

Die Switch 2 (rechts) ist grösser als die erste Switch. bild: nintendo

Sie Switch 2 hat die gleiche Form wie die Original-Switch, ist aber etwas grösser. Sie dürfte somit besser in den Händen von Erwachsenen liegen, für kleine Kinderhände aber allenfalls weniger bequem sein. Der hochwertigere Bildschirm wächst von 6,2 Zoll (7 Zoll beim OLED-Modell) auf rund 8 Zoll an. Da die Konsole gewachsen ist, werden auch die ansteckbaren Game-Controller grösser. Die beiden Joy-Cons sind nicht nur grösser, sie haften neu magnetisch an der Konsole. Zudem verfügen sie über optische Sensoren, weshalb sie anscheinend wie Computer-Mäuse genutzt werden können.



Die Switch 2 ist also weiterhin eine Hybrid-Konsole, die unterwegs als Handheld oder im Dock als Heimkonsole am Fernseher genutzt werden kann. Bereits im Januar gab Nintendo einen ersten Blick auf die neue Switch.

Switch 2: Enthüllungs-Trailer Video: youtube/ Nintendo DE

Was ist bei der Switch 2 anders?

Die Switch 2 erhält ein grosses Grafik-Upgrade. Da der neue Nvidia-Prozessor weitaus leistungsfähiger ist und der schnellere Arbeitsspeicher (RAM) voraussichtlich verdreifacht wird, dürften auch grafisch anspruchsvolle Spiele flüssiger laufen. Die Switch 2 nutzt zudem eine KI-Upscaling-Technologie, um die Grafikqualität zu verbessern.



Der interne Speicher wird ebenfalls schneller und soll viel grösser ausfallen. Statt 32 oder 64 GB dürften es künftig mindestens 256 GB sein. Dies wird notwendig, da Switch-2-Spiele mehr Speicherplatz belegen. Entsprechend wurde auch die Downloadgeschwindigkeit der Konsole erhöht.



Zu gu­ter Letzt lädt die Switch wohl auch schneller, sowohl am Ladekabel als auch in der TV-Docking-Station.



Wie nutzt du die Nintendo Switch öfter? Als Handheld ohne Fernseher Als Heim-Konsole am TV Abstimmen

Welche Spiele kommen?

Ein neues «Mario Kart»? Klar, das muss sein. Bild: www.games.ch

Vor der heutigen Präsentation hat Nintendo nur ein neues «Mario Kart» angeteasert. Heisse Kandidaten für einen frühen Auftritt auf der Switch 2 sind ein neues «3D-Mario», «Metroid Prime 4», «Pokémon Legends: Z-A» sowie «Call of Duty» und allenfalls «Elden Ring».

Welches Nintendo-Spiel wünschst du dir zum Start der Switch 2? Super Mario Kart 9 Metroid Prime 4 Neues 3D-Mario Abstimmen

Laufen Switch-Games auf der Switch 2

Ja. Die Switch 2 ist abwärtskompatibel und sie unterstützt weiterhin Spiele auf Speicherkarten. Das heisst, dass man physische und online gekaufte Spiele auch auf der neuen Switch spielen kann (mit ganz wenigen Ausnahmen, die spezielle Peripherie-Geräte wie den Fitness-Ring voraussetzen).



Nintendo lanciert zudem virtuelle Softwarekarten. Damit lassen sich digital gekaufte Spiele für zwei Wochen verleihen bzw. auf einer zweiten Konsole nutzen, auch auf der Switch 2. Wie dies funktioniert, erklärt das folgende Video.

Neu lassen sich digital gekaufte Spiele tauschen bzw. für eine beschränkte Zeit verleihen. Video: YouTube/Nintendo DE

Bestätigt ist ansonsten, dass der Online-Service mit dem bestehenden Nintendo-Account weitergenutzt werden kann.

Was ist dir bei der Switch 2 am wichtigsten? Bessere Grafik Grösserer Bildschirm Abwärtskompatibel (Switch-Games laufen auch auf der Switch 2) Bessere Akkulaufzeit Alles egal, Hauptsache die üblichen Nintendo-Games kommen Abstimmen

Update folgt ...