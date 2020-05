Digital

Eine Swisscom-Störung zu viel: Jetzt untersucht der Bund die Pannenserie



Die vierte Netzstörungen in 5 Monaten war eine zu viel: Nationalrat zitiert Swisscom-Chef

Vier Swisscom-Netzstörungen in nur fünf Monaten: Jetzt gerät das Unternehmen unter politischen Druck. Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) will jetzt die Pannenserie untersuchen. Weiter lässt die Nationalratskommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) den Swisscom-Chef antraben.

Die KVF habe am Dienstag entschieden, dass sie in der nächsten Sitzung Ende Juni die Swisscom-Spitze zu einer Anhörung einlade, sagte Nationalrat Jon Pult (SP/GR), Kommissionsvizepräsident in der Sendung «Heute Morgen» von Radio SRF.

«Wir erwarten, dass die Swisscom da auch Rede und Antwort steht und auch Transparenz schafft über die Ursachen dieser Pannenserie.» Bei den früheren Pannen Anfang dieses Jahres sei von verschiedenen Ursachen die Rede gewesen: Einmal von einem Hardware-Fehler, einmal von menschlichem Versagen; bezüglich des Ausfalls vom Dienstag wisse man nichts. Zuletzt brachten das Coronavirus und der Homeoffice-Boom das Telefon-Netz der Swisscom ans Limit.



Bis Ende Juni müsse klar sein, ob es einen Zusammenhang gebe, und ob innerhalb der Swisscom strukturelle Probleme bestünden, sagte Pult. «Muss man etwas ändern, damit wir einfach ein stabileres, sichereres Netz haben, das auch ganz wichtig ist für die Sicherheit und auch die Wirtschaft und die Gesellschaft in diesem Land?» Die KVF erwarte, dass die Konzernspitze auch einen Weg in eine bessere Zukunft ohne solche Pannen und solche Netzausfälle aufzeige.

Viel Vertrauen verspielt

Es handle sich um eine Sache, in der Verzögerungen nicht mehr angezeigt seien. «Die Swisscom hat in den letzten Monaten sehr viel Vertrauen verspielt», betonte der SP-Nationalrat. Es müsse funktionieren, dass Swisscom zusammen mit dem Bund und mit der Politik dafür sorge, dass die Schweizerinnen und Schweizer das Vertrauen in das Telefonienetz haben könnten.

Der Bund hält mit 51 Prozent die Mehrheit an der Swisscom. Am Dienstag war das Swisscomnetz während Stunden beeinträchtigt. Gespräche über Mobilnetz für Geschäfts- und Privatkunden waren nicht möglich. Auch Anrufe vom Mobile- wie auch vom Festnetz auf Business Nummern (08xx) und auch auf «Corporate»-Nummern (058) waren teilweise nicht möglich. Die App «Alert Swiss» des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz hatte ausserdem für einige Kantone gemeldet, dass die Notrufnummern nicht mehr über das Handy erreichbar gewesen seien.

«Das kann kein Zufall sein, dass es schon wieder eine Panne gibt.» srf

Telekom-Experte Ralf Beyeler spricht im Interview mit SRF von einem «tiefgreifenderen Problem» bei Swisscom. Er fordert die Konzernleitung auf, transparent über die Pannen zu informieren und schnell Massnahmen zu ergreifen.

Schon die 4. #Panne im 2020 bei #Swisscom: Das Telefonieren über das Mobil- und Festnetz von Swisscom war am #Dienstag ab etwa 11.50 Uhr in weiten Teilen der #Schweiz beeinträchtigt. In einigen Kantonen waren Notfallnummern aus dem Swisscom-Mobilnetz nicht erreichbar. pic.twitter.com/Ocmua72A7r — SRF News (@srfnews) May 26, 2020

Die Swisscom entschuldigte sich auf Twitter für die neuerliche Panne, schrieb aber auch: «Eine Gutschrift aufgrund der Störung ist nicht vorgesehen.»

(oli/sda)

