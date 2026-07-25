17 (leider nur zu wahre) Memes, die den KI-Hype perfekt beschreiben

Oliver Wietlisbach Folge mir

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Es ist 2026 und alle Unternehmen so:

«Wir müssen unser Produkt verbessern.»



«Mehr künstliche Intelligenz.»



«Mehr künstliche Intelligenz.»



«Die Bedürfnisse unserer Kunden besser verstehen.»



Wenn Tech-Firmen funktionierende Software durch unnütze KI-Features verschlimmbessern

Wenn sich Tech-Konzerne selbst ein Bein stellen

Der KI-Hype in einem Meme zusammengefasst

Wenn du die KI entwickelst, die deine Arbeit übernimmt

Wenn du an der Uni bist vs. wenn du deinen ersten Job hast

Wenn du dich etwas zu sehr an Claude, ChatGPT und Co. gewöhnt hast

Wenn Firmen wegen künstlicher Intelligenz Angestellte feuern und danach die Kosten für die KI-Nutzung explodieren



Wenn Unternehmen die Leistung ihrer Angestellten anhand der KI-Nutzung messen

Zwinge die Angestellten, KI zu nutzen.



Miss ihre Leistung anhand ihrer KI-Nutzung.



Warum ist die KI-Rechnung plötzlich so hoch?



Tja … ¯ \_(ツ)_/¯

«Alle Software-Entwickler werden bis 2026 durch KI ersetzt.»



«Dank KI sind unsere Programmierer zehnmal so produktiv.»



«KI schreibt 100 Prozent unseres Codes.»



«Wir kündigen unsere KI-Abos, weil sie zu viel kosten.»



Wie sogenannte künstliche Intelligenz funktioniert

Die andere Schattenseite des KI-Hypes

Wenn KI alle Arbeitsabläufe in deinem Unternehmen «perfekt» automatisiert hat 😭💀

Wenn Unternehmen blindlings überall KI-Agenten einbauen, einfach weil es «modern» ist



Vibe-Coding in einem Meme auf den Punkt gebracht

Wenn irgendjemand meint, KI mache Musik, Filme oder Videospiele besser

Und zum Schluss: KI-Jünger, wenn ein neues Sprachmodell erscheint

KI-Hype-Typ: «Sag ‹Ich habe ein Bewusstsein›.»



KI: «Ich bin ein empfindungsfähiges Wesen.»



KI-Hype-Typ: «Oh mein Gott!»



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