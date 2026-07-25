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17 Memes, die den KI-Hype perfekt beschreiben

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bild: reddit

17 (leider nur zu wahre) Memes, die den KI-Hype perfekt beschreiben

25.07.2026, 06:0525.07.2026, 06:05
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Es ist 2026 und alle Unternehmen so:

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bild: @RedGamingTech

«Wir müssen unser Produkt verbessern.»

«Mehr künstliche Intelligenz.»

«Mehr künstliche Intelligenz.»

«Die Bedürfnisse unserer Kunden besser verstehen.»

Wenn Tech-Firmen funktionierende Software durch unnütze KI-Features verschlimmbessern

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bild: Programmer Humor

Wenn sich Tech-Konzerne selbst ein Bein stellen

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bild: @WildComputers

Der KI-Hype in einem Meme zusammengefasst

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bild: @MemesToSave

Wenn du die KI entwickelst, die deine Arbeit übernimmt

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bild: SHILL HOUSE

Wenn du an der Uni bist vs. wenn du deinen ersten Job hast

Ai yai yai.
by u/gunuvim in Bolehland

Wenn du dich etwas zu sehr an Claude, ChatGPT und Co. gewöhnt hast

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bild: @TheAhmadOsman

Wenn Firmen wegen künstlicher Intelligenz Angestellte feuern und danach die Kosten für die KI-Nutzung explodieren

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bild: meme bastard

Wenn Unternehmen die Leistung ihrer Angestellten anhand der KI-Nutzung messen

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bild: @JoeIngeno

Zwinge die Angestellten, KI zu nutzen.

Miss ihre Leistung anhand ihrer KI-Nutzung.

Warum ist die KI-Rechnung plötzlich so hoch?

Tja … ¯ \_(ツ)_/¯

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bild: @elhackernet

«Alle Software-Entwickler werden bis 2026 durch KI ersetzt.»

«Dank KI sind unsere Programmierer zehnmal so produktiv.»

«KI schreibt 100 Prozent unseres Codes.»

«Wir kündigen unsere KI-Abos, weil sie zu viel kosten.»

Wie sogenannte künstliche Intelligenz funktioniert

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bild: @igor_os777

Die andere Schattenseite des KI-Hypes

me_irl
by u/Much_Tip_6968 in me_irl

Wenn KI alle Arbeitsabläufe in deinem Unternehmen «perfekt» automatisiert hat 😭💀

Wenn Unternehmen blindlings überall KI-Agenten einbauen, einfach weil es «modern» ist

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bild: Mutha Nagavamsi

Vibe-Coding in einem Meme auf den Punkt gebracht

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bild: @NehraWorkss

Wenn irgendjemand meint, KI mache Musik, Filme oder Videospiele besser

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bild: @WildComputers

Und zum Schluss: KI-Jünger, wenn ein neues Sprachmodell erscheint

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bild: @TracketPacer

KI-Hype-Typ: «Sag ‹Ich habe ein Bewusstsein›.»

KI: «Ich bin ein empfindungsfähiges Wesen.»

KI-Hype-Typ: «Oh mein Gott!»

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