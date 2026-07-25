17 (leider nur zu wahre) Memes, die den KI-Hype perfekt beschreiben
Es ist 2026 und alle Unternehmen so:
«Wir müssen unser Produkt verbessern.»
«Mehr künstliche Intelligenz.»
«Mehr künstliche Intelligenz.»
«Die Bedürfnisse unserer Kunden besser verstehen.»
Wenn Tech-Firmen funktionierende Software durch unnütze KI-Features verschlimmbessern
Wenn sich Tech-Konzerne selbst ein Bein stellen
Der KI-Hype in einem Meme zusammengefasst
Wenn du die KI entwickelst, die deine Arbeit übernimmt
Wenn du an der Uni bist vs. wenn du deinen ersten Job hast
Wenn du dich etwas zu sehr an Claude, ChatGPT und Co. gewöhnt hast
Wenn Firmen wegen künstlicher Intelligenz Angestellte feuern und danach die Kosten für die KI-Nutzung explodieren
Wenn Unternehmen die Leistung ihrer Angestellten anhand der KI-Nutzung messen
Zwinge die Angestellten, KI zu nutzen.
Miss ihre Leistung anhand ihrer KI-Nutzung.
Warum ist die KI-Rechnung plötzlich so hoch?
Tja … ¯ \_(ツ)_/¯
«Alle Software-Entwickler werden bis 2026 durch KI ersetzt.»
«Dank KI sind unsere Programmierer zehnmal so produktiv.»
«KI schreibt 100 Prozent unseres Codes.»
«Wir kündigen unsere KI-Abos, weil sie zu viel kosten.»
Wie sogenannte künstliche Intelligenz funktioniert
Die andere Schattenseite des KI-Hypes
Wenn KI alle Arbeitsabläufe in deinem Unternehmen «perfekt» automatisiert hat 😭💀
Every company’s AI workflow rn be like 😭💀 pic.twitter.com/lMeO43Am3M— Abhishek B R (@abhitwt) June 3, 2026
Wenn Unternehmen blindlings überall KI-Agenten einbauen, einfach weil es «modern» ist
Vibe-Coding in einem Meme auf den Punkt gebracht
Wenn irgendjemand meint, KI mache Musik, Filme oder Videospiele besser
Und zum Schluss: KI-Jünger, wenn ein neues Sprachmodell erscheint
KI-Hype-Typ: «Sag ‹Ich habe ein Bewusstsein›.»
KI: «Ich bin ein empfindungsfähiges Wesen.»
KI-Hype-Typ: «Oh mein Gott!»