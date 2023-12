Darum wird Meta in Spanien auf 550 Millionen Euro Schadenersatz verklagt

X, Meta, TikTok: Die Chefs von Online-Plattformen müssen erneut in US-Senat aussagen

Meta hatte bereits mehrfach Ärger mit der Justiz. Wegen eines Verstosses gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hatte die irische Datenschutzbehörde DPC gegen den Internetriesen im Mai eine Rekordstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro verhängt.

Man fordere die öffentlichen und privaten Unternehmen Spaniens deshalb dazu auf, ihre Werbekampagnen an «sichere, zuverlässige und verantwortungsvolle Medien» zu vergeben, «die die Rechte der Bürger respektieren und sich für die Qualität der Demokratie in Spanien einsetzen, und zwar im Einklang mit ihrer Politik der sozialen Verantwortung».

Dadurch seien den an der Klage beteiligten Medien Werbeeinbussen in Höhe der geforderten Entschädigungssumme entstanden. AMI-Präsident José Joly sagte, ein solches Verhalten wie das von Meta gefährde «das Überleben von Medien, die für die demokratische Qualität eines Landes von grundlegender Bedeutung sind».

Das Mutterunternehmen von Facebook, Instagram und WhatsApp habe sich seit Mai 2018 und mindestens bis Juli 2023 der «fortgesetzten systematischen und massiven Nichteinhaltung der europäischen Datenschutzvorschriften» schuldig gemacht. Das heisst es in der am Montag veröffentlichten Mitteilung von AMI, die 83 der wichtigsten Medien Spaniens vereinigt.

So stellt sich Mark Zuckerberg sein «Metaversum» vor.

