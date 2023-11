X, Meta, TikTok: Die Chefs von Online-Plattformen müssen erneut in US-Senat aussagen

Die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen ist ein ständiges Thema im US-Kongress. Zuletzt geriet zudem Meta ins Visier Dutzender Bundesstaaten, die dem Konzern vor Gericht vorwerfen, seine Online-Dienste schadeten jungen Nutzern – und Meta dulde das. X steht allgemein stärker in der Kritik, seit Besitzer Musk die Regeln für zulässige Inhalte auf der Plattform lockerte. Yaccarino verteidigte öffentlich diesen Kurs. (sda/dpa)

Der Chef des Facebook-Konzerns Meta, Mark Zuckerberg, und TikTok-Chef Shou Zi Chew stimmen der Teilnahme freiwillig zu, wie der Ausschuss am Mittwoch mitteilte. Yaccarino, der Chef der Snapchat-Firma Snap, Evan Spiegel, und ihr Kollege von der Chat-App Discord, Jason Citron, hätten erst offiziell vorgeladen werden müssen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ist es nur eine Grippe oder doch Corona? So unterscheidet sich der Husten

Kilometerlange Staus an Polen-Ukraine-Grenze ++ Russland setzt verstärkt Streubomben ein

Jositsch schweigt nach Demütigung in der SP-Fraktion – und stellt sich wohl die GLP-Frage

So viele Zentimeter Neuschnee erwarten dich am Donnerstag

Dieser schwule Deutschtürke wollte der AfD beitreten – dann folgte eine Welle des Hasses

Der Lagerstreit in der deutschen Partei AfD eskaliert: Beatrix von Storch hatte einen schwulen Deutschtürken vom Eintritt in die Partei überzeugt. AfD-Rechtsaussen kündigten ihm prompt die Abschiebung an.

Ali Utlu und Ronai Chaker in der AfD, das ist für einige in der AfD eine Zumutung: Der Kölner Schwule mit türkischem Migrationshintergrund wollte Mitglied werden, die Jesidin und Ehefrau des bayerischen AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Sichert unterstützte ihn. «Ihr gehört abgeschoben», schrieb daraufhin der Vizechef der Jungen Alternative (JA) Deutschland, Nils Hartwig. Und der Schatzmeister der JA und bayerische Landtagsabgeordnete Franz Schmid erklärte die AfD zur «Partei der autochthonen [ursprünglichen, eingeborenen] Deutschen».