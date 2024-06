Nvidia knackt Marke von 3 Billionen Dollar beim Börsenwert

Nvidia ist nun in einer Reihe mit Microsoft und Apple an der Spitze der wertvollsten börsennotierten Unternehmen. Chips von Nvidia spielen eine Schlüsselrolle vor allem beim Training von Software mit Künstlicher Intelligenz in den Rechenzentren.

Der Autobauer Great Wall Motors hatte grosse Pläne für das Europageschäft. Doch nun werden in Deutschland alle Mitarbeiter entlassen. Ist das erst der Anfang?

Der chinesische Autobauer Great Wall Motors (GWM) will seine Europazentrale in München schliessen. Betroffen von dem Schritt sind 100 Angestellte von GWM Europa. Das berichtete zuerst das «Manager Magazin» (Paywall) unter Berufung auf Insider. Demnach wurden Belegschaft und Geschäftspartner am Dienstag über den Schritt informiert. Auch das gesamte Topmanagement der Europazentrale wird entlassen. GWM hat den Bericht in einer Stellungnahme bestätigt.