Die EU eröffnet ein Verfahren gegen Apple, Google und Meta.

Die EU knöpft sich Apple, Google und Meta vor

Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen Apple, Alphabet (Google) und den Facebook-Konzern Meta eingeleitet.

Was ist passiert?

Die Europäische Kommission eröffnet ein Verfahren gegen Apple, die Google-Mutter Alphabet und Facebooks Mutterkonzern Meta. Es soll geprüft werden, ob die Konzerne gegen neue EU-Regeln verstossen haben, wie die Kommission am Montag mitteilte. Für grosse Digitalkonzerne gelten in der EU seit Anfang März strengere Vorschriften, die ihre Marktmacht beschränken sollen.



Bereits letzte Woche hat das US-Justizministerium eine Wettbewerbsklage gegen Apple eingereicht.



Das wirft die EU Apple, Google und Meta vor

Der iPhone-Hersteller Apple muss nach dem Gesetz etwa Alternativen zu seinem App Store zulassen und anderen Entwicklern die gleichen Rechte einräumen. Die EU-Kommission prüft nun unter anderem, ob Apple der Konkurrenz ausreichend Möglichkeiten gibt, iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer über ihre Angebote zu informieren. Apple verbot es App-Entwicklern beispielsweise, ihre Kunden im App Store über günstigere Bezahlmöglichkeiten (für Abos) ausserhalb des App Stores zu informieren. App-Entwickler wie Spotify, Epic Games («Fortnite»), Mozilla (Firefox) oder Threema werfen Apple vor, das neue EU-Gesetz mit allerlei Kniffs und Tricks auszuhebeln.

Im Fall von Google dürften die Wettbewerbshüter untersuchen, ob Google seine eigenen Dienste etwa in den Ergebnissen seiner Suchmaschine bevorzugt - auch das gilt nach dem Gesetz für digitale Märkte als Wettbewerbsverstoss. In den Ermittlungen zum Meta-Konzern dürfte es um die Verwendung von Nutzendendaten auf den Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp gehen.

EU will Marktmacht der Techkonzerne einschränken

Mit dem Gesetz für digitale Märkte (Digital Markets Act - DMA) will die EU die Marktmacht sogenannter Gatekeeper - also Torwächter - des Internets einschränken. Die verschärften Regeln gelten seit Anfang März für die Google-Mutter Alphabet, Amazon, Apple, die Tiktok-Mutter Bytedance, Meta und Microsoft. Stellt die Kommission in ihren Untersuchungen Verstösse gegen das neue Gesetz fest, drohen den Konzernen Strafen in Milliardenhöhe.

1,8 Milliarden-Busse gegen Apple

Die EU-Kommission hatte Anfang des Monats bereits eine Strafe in Höhe von 1,8 Milliarden Euro gegen Apple verhängt. Die Wettbewerbshüter werfen dem Konzern vor, seine Stellung auf dem Markt für Musikstreaming-Dienste auszunutzen und Konkurrenten wie Spotify einen Nachteil zu verschaffen. In den vergangenen Jahren hatte die Kommission zudem bereits Zahlungen in Höhe von insgesamt acht Milliarden Euro gegen Google verhängt.

Apple, Google und Meta reagierten auf Anfragen der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht.

USA vs. Apple

Nach jahrelangen Ermittlungen ziehen auch die Wettbewerbshüter der US-Regierung gegen Apple vor Gericht. Die US-Regierung wirft Apple unfairen Wettbewerb vor. Der iPhone-Konzern habe Konkurrenten Zugang zu Hardware- und Software-Funktionen seiner Geräte verweigert und eigene Angebote bevorzugt, hiess es in einer am vergangenen Donnerstag eingereichten Klage des Justizministeriums und mehrerer Bundesstaaten.



Bei den Vorwürfen geht es im Kern darum, dass Apple Nutzer an Geräte des Konzerns dadurch binde, dass der Konzern rivalisierende Apps, Messenger-Dienste oder Game-Streaming-Angebote anderer Unternehmen blockiere oder künstlich weniger attraktiv mache. Der oberste Kartellwächter der Behörde, Jonathan Kanter, sagte, man wolle sicherstellen, dass Apple wieder Wettbewerb durch eigene Innovationen betreibe - und nicht dadurch, dass fremde Erfindungen behindert würden.



Apple sagte, die Klage bedrohe Grundsätze, die Apple-Produkte in einem hart umkämpften Markt herausragend machten. Ein Erfolg der Regierung könne dazu führen, dass sich iPhones wie Android-Smartphones anfühlten.

Die US-Regierung knöpft sich damit den nächsten grossen Tech-Konzern mit Wettbewerbsvorwürfen vor: Das Justizministerium verklagte bereits Google, und die Handelsbehörde FTC geht gegen Amazon und den Facebook-Konzern Meta vor. Die Konzerne profitierten lange von einer eher laschen Regulierung im Heimatmarkt, doch das änderte sich in den vergangenen Jahren.



