Jeudi, le président américain a signé le décret concernant les nouveaux droits de douane américains. Keystone

Voici les droits de douane de Trump pour la Suisse (et ça fait mal)

Le président américain Donald Trump a signé jeudi soir le décret augmentant les droits de douane pour des dizaines de pays. La Suisse est parmi les pays les plus taxés au monde.

Le président américain Donald Trump a signé jeudi soir le décret augmentant les droits de douane pour des dizaines de pays. Selon la liste publiée par la Maison-Blanche, la Suisse sera taxée à 39%.

Ce décret impose une hausse des droits de douane pour des dizaines de pays dans le monde, avec qui les Etats-Unis estiment avoir un déficit commercial plus ou moins marqué.

Dans un document publié sur son site internet, la Maison-Blanche évoque une mesure qui vise à «restructurer le commerce mondial au bénéfice des travailleurs américains».

Les nouveaux droits de douane s'échelonnent entre 10% et 41%, les plus élevés concernant la Syrie. Avec 39%, la Suisse est le pays européen le plus durement taxé devant la Serbie (35%), alors que l'Union européenne, à l'instar du Liechtenstein, du Japon ou de la Corée du Sud, se voit appliquer une surtaxe de 15%.

Les nouvelles surtaxes imposées sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis commenceront à être collectées le 7 août, sept jours après la date initialement annoncée, a annoncé jeudi un haut responsable américain.

Ce délai de sept jours avant l'entrée en vigueur effective est prévu afin de permettre aux douanes de s'organiser, selon l'AFP.

Plus tôt dans la soirée, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter avait annoncé sur le réseau social «X» que la Suisse et les Etats-Unis n'étaient pas parvenus à s'entendre.

La présidente avait indiqué avoir conversé avec Donald Trump peu avant l'expiration du délai fixé par Washington au 1er août. Karin Keller-Sutter avait écrit:

«J’ai eu aujourd’hui un entretien avec le président Trump avant l’expiration du délai pour les droits de douane. Le déficit commercial reste au centre de ses préoccupations. Cet entretien n’a pas permis de trouver un accord sur la déclaration d’intention négociée entre la Suisse et les Etats-Unis.»

Dans le décret, Donald Trump qualifie les conséquences de ce déficit de «menace inhabituelle et exceptionnelle pour la sécurité nationale et l’économie des États-Unis». C’est pour cette raison qu’il a commencé en avril à imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations. La Suisse s’était alors vue appliquer un taux de 31%.

Quelques jours après cette annonce, il avait abaissé les taux pour de nombreux pays à 10% et accordé un délai de négociation de 90 jours, jusqu’au 1er août, pour trouver des propositions permettant de compenser les déficits commerciaux.

Concernant la liste désormais publiée – où figure la Suisse – Trump indique que «certains pays» ont conclu ou sont sur le point de conclure un accord commercial ou sécuritaire avec les États-Unis. Il n’était pas clair dans l’immédiat si la Suisse fait partie de ces pays. Pour ceux-ci, les droits de douane fixés dans le décret restent applicables jusqu’à la conclusion d’un tel accord, «ou jusqu’à ce que j’émette d’autres ordres précisant les conditions de ces accords.»

On ne sait pas encore si la Suisse peut et souhaite poursuivre les négociations avec les États-Unis. Karin Keller-Sutter avait toutefois déclaré mercredi à la SRF qu'«en règle générale, la décision finale n’est jamais complètement définitive. On peut toujours continuer à négocier.» (ats/afp)