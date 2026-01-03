ciel couvert-2°
La commune de Crans-Montana rejoint la procédure judiciaire

KEYPIX - A firefighter of the Sapeur-Pompiers de Sierre shows emotions as he lays down a candle in front of the &#039;Le Constellation&#039; bar and lounge where the fire happened, in Crans-Montana, S ...
Les hommages au victimes de Crans-Montana se sont multipliés ce week-end.Keystone

Le conseil communal a accepté à l'unanimité de se porter partie civile dans la procédure du drame du bar Le Constellation.
03.01.2026, 20:5103.01.2026, 20:51

La commune de Crans-Montana (VS) se porte partie civile dans la procédure pénale consécutive à l'incendie du bar Le Constellation qui a fait 40 morts et 119 blessés dans la nuit du Nouvel An. Réuni samedi après-midi, son conseil communal l'a décidé à l'unanimité.

Touché par le drame de Crans-Montana, Vaud va prendre soin de ses élèves

Cela lui permettra d’apporter activement sa contribution à l’établissement complet des faits, écrit la commune de Crans-Montana samedi en soirée dans un communiqué.

KEYPIX - A group of firefighters of the Sapeur-Pompiers de Sierre gather and hug in front of the &#039;Le Constellation&#039; bar and lounge where the fire happened, in Crans-Montana, Switzerland, on ...
Un groupe de pompiers de Sierre s'est recueilli samedi.Keystone

Elle confirme en outre avoir remis au Ministère public du Canton du Valais tous les documents à sa disposition dans cette affaire, comme l'a déjà déclaré la procureure Béatrice Pilloud.

La recherche a porté sur près de 60 ans d’archives communales, précise la commune. Par cette démarche, et plus largement par sa pleine collaboration avec la justice, elle entend apporter sa contribution à l’établissement complet des faits. Elle espère que les circonstances du drame pourront être éclaircies rapidement.

«Ce bar présentait de graves lacunes en matière de sécurité»

Une messe sera donnée dimanche

La commune rappelle en outre que la messe dominicale, le 4 janvier à Crans-Montana, qui se tiendra à la chapelle Saint-Christophe, sera dédiée aux victimes du tragique incendie survenu dans la nuit du Nouvel An, en présence d'évêques, ainsi que de représentants d’autres confessions religieuses, des autorités judiciaires, des élus fédéraux, cantonaux et communaux.

«Jamais le feu n’aurait dû se propager à une telle rapidité»

Des haut-parleurs et un écran permettront de suivre la cérémonie, retransmise sur les chaînes nationales de télévision, sur la place devant l’église.

La messe sera suivie d’une marche silencieuse en direction du centre de Crans où la population pourra se recueillir, déposer des fleurs ou des bougies et signer le livre de condoléances sur le podium qui a été installé à cet effet par la commune de Crans-Montana. (ats)

