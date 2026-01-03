Le drame de Crans-Montana a suscité beaucoup d'émotion, chez les jeunes notamment. Keystone

Touché par le drame de Crans-Montana, Vaud va prendre soin de ses élèves

Le drame de Crans-Montana a fait de nombreuses victimes très jeunes, notamment du canton de Vaud. Un dispositif sera mis en place à la rentrée dans une vingtaine d'établissements.

Un soutien aux élèves sera en place lundi à la rentrée dans une vingtaine d'établissements vaudois, a indiqué le conseiller d'Etat Frédéric Borloz samedi à Keystone-ATS. Un peu moins d'une dizaine sont touchés directement par le drame de Crans-Montana.

Le dispositif de soutien est amené à évoluer dans le temps en fonction des nouvelles informations, a précisé le chef du Département vaudois de l'enseignement et de la formation.

L'identification des corps a commencé

Les premières identifications de victimes ayant péri dans l'incendie ont été annoncées samedi. Les directions des écoles où sont scolarisées d'éventuelles victimes pourront être en contact direct avec les familles dès lundi.

Les autorités vaudoises ont ciblé trois types de population: les adolescents victimes directes, les fratries et les professionnels, dont les enseignants, qui ont perdu un proche, indique le directeur général adjoint en charge de la psychologie, psychomotricité, et logopédie en milieu scolaire, Raphaël Gerber, qui chapeaute le dispositif de soutien.

Des discussions prévues dans les classes touchées

Une aide sera apportée à chacun de ces groupes. Dans les classes qui comptent des victimes directes, un temps de discussion est prévu lundi. Pour les autres, les enseignants seront attentifs à l'humeur des élèves et un espace de parole sera à disposition.

On sait que l'impact psychologique après un tel drame est très individuel, explique Raphaël Gerber. «Mais on peut s'attendre à beaucoup d'anxiété».

Il est important dans le cas de décès de retrouver un fonctionnement normal, ajoute-t-il. Le but est d'ouvrir des espaces de paroles et d'ensuite permettre aux élèves et enseignants de reprendre le cours normal des choses.

Les plus grands sont très touchés

Les élèves du post-secondaire comptent parmi les plus touchés par les événements, de nombreux adolescents s'étant trouvés au bar La Constellation à Crans-Montana au moment de l'incendie la nuit du Nouvel An. Les jeunes de cette tranche d'âge sont aussi les plus connectés.

Raphaël Gerber voit un impact double des réseaux sociaux, sur lesquels de nombreuses images de l'événement tragique ont été diffusées. Il est d'un côté rassurant car il offre un sentiment de communauté mais aussi négatif, les images pouvant être choquantes et empêcher de dormir.

Les élèves y seront rendus attentifs dans les écoles. Ils seront invités à limiter leur consommation et à privilégier le sport.

Les capacités pour offrir un soutien psychologique dans cette période charnière sont suffisantes, selon les autorités vaudoises. Le canton dispose de 200 psychologues tous formés à la gestion de crise, indique Raphaël Gerber.

Keystone

Un hommage a été rendu à Lutry

Près de 1500 personnes se sont rassemblées samedi soir au Temple de Lutry, commune de l'Est lausannois d'où viennent plusieurs victimes de l'incendie de Crans-Montana. Le recueillement s'est fait en silence et en musique.

Quelque 400 personnes à l'intérieur et près d'un millier dehors se sont recueillies, a constaté sur place un journaliste de Keystone-ATS. Des chiffres confirmés par la police cantonale.Les personnes présentes se sont rassemblées en silence dès 18h00 et pendant environ une heure. Un temps musical a suivi. Il était ensuite prévu de laisser l'église ouverte jusqu'à 22h00 «en silence et lumières».

Les paroisses de Belmont-Lutry et Pully-Paudex avaient organisé ce recueillement oecuménique «toutes celles et tous ceux qui sont à la recherche de soutien et de réconfort dans cette période dramatique».Le club de football de Lutry a été particulièrement touché par le drame, plusieurs de ses juniors se trouvant au bar Le Constellation au moment de l'incendie.

Aucun chiffre officiel n'a été encore communiqué. Mais sur les réseaux sociaux, le club indique que «des membres de notre communauté» font partie des victimes. (joe/ats)