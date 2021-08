A votre santé

Faire un régime avec une famille et un job? Laissez-moi rire!

Devinette: qu'est-ce qui apparaît chaque printemps de manière aussi certaine que les jambes trop blanches au bas des pantalons trop courts? Exact: les inévitables conseils en matière de régime. Personnellement, je préfère le bon sens à tout régime. Mais j'en ai tout de même testé trois dans ma routine quotidienne.

Pour commencer, la bonne nouvelle: si vous vous y tenez suffisamment longtemps et de manière assez régulière, pratiquement tous les régimes finissent par fonctionner (reste à savoir s'ils sont bons pour la santé). Et maintenant la mauvaise nouvelle: je n'en ai pas encore trouvé un qui soit compatible avec ma vie quotidienne. Bon, il y a toujours quelque chose de nouveau qui apparaît, me direz-vous. J'ai donc testé trois des régimes les plus populaires du moment pour voir s'ils étaient …